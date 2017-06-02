Минкультуры просило СК привлечь к ответственности "Седьмую студию"

Министерство культуры 23 мая попросило Следственный комитет привлечь к уголовной ответственности лиц, якобы причастных к похищению выделенных компании "Седьмая студия" Кирилла Серебренникова средств. Сегодня копия документа была опубликована журналистом Леонидом Давыдовым в его телеграм-канале.

В ведомстве назвали письмо "стандартной процедурой", и уточнили, что оно было подписано заместителем министра культуры Николаем Малаковым уже после начала обысков в "Гоголь-центре" и квартире Серебренникова, сообщает телеканал "Дождь".

Обыски в квартире у Серебренникова и в "Гоголь-центре" прошли 23 мая. Как заявили в Следственном комитете, они связаны с делом о хищении в 2011–2014 годах 200 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных некоммерческой организации "Седьмая студия", основанной Серебренниковым. Позже режиссера допросили как свидетеля и отпустили под обязательство явки к следователю. По этому делу арестованы генеральный директор "Седьмой студии" Сергей Итин и главный бухгалтер компании Нина Масляева.

