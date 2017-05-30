Ссылки для упрощенного доступа

logo-print
Все сайты РСЕ/РС
текст для поиска...
Новости

Экс-главе "Седьмой студии" предъявлено обвинение

Бывший глава "Седьмой студии" Юрий Итин

В Москве следствие обвинило в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц бывшего главу некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрия Итина,​ передает во вторник​ "Интерфакс".

По этой же статье обвиняется бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева, 27 мая ее отправили под арест. Сам Итин находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".

В рамках этого уголовного дела 23 мая в Москве прошли обыски в "Гоголь-центре" и в квартире его основателя, режиссера Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля.

Обыски у Серебренникова вызвали резкую критику со стороны российских деятелей культуры.


Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.

Материалы по теме

Recommended

Наверх
XS
SM
MD
LG