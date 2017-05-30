Экс-главе "Седьмой студии" предъявлено обвинение

В Москве следствие обвинило в мошенничестве в особо крупном размере, совершенном группой лиц бывшего главу некоммерческой организации "Седьмая студия" Юрия Итина, передает во вторник "Интерфакс".
По этой же статье обвиняется бывший главный бухгалтер компании Нина Масляева, 27 мая ее отправили под арест. Сам Итин находится под домашним арестом. По версии следствия, в 2011–2014 годах они похитили около 200 миллионов рублей, которые были выделены на "развитие и популяризацию искусства".
В рамках этого уголовного дела 23 мая в Москве прошли обыски в "Гоголь-центре" и в квартире его основателя, режиссера Кирилла Серебренникова. Он был допрошен в качестве свидетеля.
Обыски у Серебренникова вызвали резкую критику со стороны российских деятелей культуры.
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