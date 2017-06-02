Черная метка за "черное золото"

В первых числах мая 2017 года шведские и швейцарские СМИ сообщили об отставке почетного консула Швеции в Швейцарии. За пределами этих двух стран мало кто обратил внимание на новость, а зря: главой шведского дипломатического представительства в Женеве был никто иной, как Торбьорн Торнквист, основной владелец одного из крупнейших нефтетрейдеров в мире, компании Gunvor.

Владельцем почти 88% акций Gunvor Торнквист стал после того, как купил половину из них (чуть менее 44%) у сооснователя компании и ближайшего друга Владимира Путина Геннадия Тимченко. Эта сделка запомнилась тем, что произошла 19 марта 2014 года, за день до введения санкций США против Тимченко и других приближенных к российскому президенту бизнесменов. Теперь тучи сгущаются над самим Торнквистом: его отставка с поста почетного консула произошла спустя сутки после публикации Шведским радио расследования о контрабанде российской нефти в ЕС через Белоруссию, в которой мог быть замешан Gunvor. "После публикации этих сообщений мы провели переговоры с Торбьерном Торнквистом. Консул сообщил, что просит освободить его от обязанностей", – говорится в электронном письме, полученном шведскими журналистами из МИДа страны.

Схема контрабанды, о которой идет речь, довольно проста, хорошо известна и не раз становилась предметом споров и конфликтов между Москвой и Минском. Речь идет о реэкспорте в Европу российской нефти, которая поставляется в Белоруссию по сниженной цене. В 2007 году Москва и Минск договорились, что за каждую проданную за пределы Таможенного союза тонну дешевого российского топлива Белоруссия будет платить России экспортную пошлину. Белорусские компании довольно быстро научились обходить это ограничение и стали продавать российскую нефть в ЕС под видом растворителей. В 2013 году Россия оценила свои потери от "растворительного бизнеса" в 1,5 миллиарда долларов и потребовала от Белоруссии компенсировать ей эту сумму, что привело к очередному усилению напряженности в отношениях союзных государств.

Как утверждают авторы опубликованного Шведским радио расследования, "растворительный бизнес" с самого начала "крышевался" высшим белорусским руководством, которое приказало таможенникам закрыть глаза на поставки российской нефти на Запад под видом другой продукции. Основным источником данных для раскрытия этой схемы стал бывший офицер КГБ Белоруссии Андрей Молчан, бежавший в 2012 году в Швецию и попросивший там политического убежища (подробнее о его биографии можно прочитать здесь). С собой он прихватил копии и оригиналы документов, например, письмо первого вице-премьера правительства Белоруссии Владимира Семашко президенту страны Александру Лукашенко. В этом письме Семашко жалуется, что белорусские таможенники, заподозрив мошенничество, отправили образцы "растворителя" для анализа в Россию (этот анализ, как и анализы белорусских лабораторий, показали, что под видом "растворителя" в Эстонию вывозится нефть).

Вскоре после этого письма поставки "растворителей" возобновились. Приобретателем российской нефти и нефтепродуктов, вывезенной без уплаты пошлин в ЕС, был Gunvor. Правда, перед отгрузкой контрабанда проходила "чистилище" в виде двух эстонских трейдинговых компаний размерами поменьше. Как предполагают авторы расследования, с покупкой дешевой российской нефти может быть отчасти связан и стремительный взлет Gunvor на позицию третьего по величине в мире нефтяного трейдера – на 2008-2011 годы пришелся пик инвестиций Gunvor в предприятия по хранению и перевозки нефти. Торбьерн Торнквист и руководство Gunvor утверждают, что в компании ничего не знали о происхождении приобретаемой нефти и нефтепродуктов, а вся ответственность в данном случае лежит "на белорусском экспортере".

Одним из таких экспортеров стала небольшая белорусская фирма Чесс-Бел. Как удалось выяснить помогавшим проводить расследование белорусским журналистам, в числе ее учредителей – российская фирма ЗАО Чесс, дочерняя компания холдинга "Рось". Этот холдинг был создан Юрием Гамилко, а одним из его учредителей был Александр Мардин. Оба чаще всего упоминаются в СМИ в связке с питерскими криминальными авторитетами: лидером "тамбовской группировки" Владимиром Барсуковым (Кумариным) и его соперником, Павлом Капышем, "нефтяным магнатом Северо-Запада" по кличке "Император". В 1999 году Капыш был убит в центре Петербурга. В преступлении подозревали Кумарина, желавшего получить контроль над нефтяными активами "Императора", однако официально такие обвинения ему предъявлены не были. Сейчас Барсуков отбывает 23-летний срок в колонии по обвинению в покушении на убийство другого бизнесмена, Сергея Васильева.

Торбьорн Торнквист и Геннадий Тимченко могли и не знать, через каких связанных с криминалом посредников попадала Европу нефть, купленная Gunvor в Эстонии. О чем они знали точно, уверены авторы расследования Шведского радио и помогавшие им белорусские журналисты, так это о ее контрабандном происхождении.

Дэниэл Эман, журналист Шведского радио:

– ​Расскажите, что это за схема и в какие годы она действовала?

– Это было в 2007 году. Россия тогда как раз ввела новые законы для борьбы с контрабандой нефти, установив пошлину на ее реэкспорт из Белоруссии в другие страны. К тому моменту Белоруссия уже привыкла покупать у России нефть по более низким ценам, чем другие импортеры. По новым правилам, если эта нефть или полученное из нее топливо экспортировались в третьи страны, например в Европу, Белоруссия должна была платить пошлину России. Что стала делать эта компания, Чесс-Бел? Они стали утверждать, что это не продукты нефтепереработки, а добавки и растворители. Они поставляли их в Европу в таком качестве и не платили России оговоренную пошлину. В Эстонии эта продукция вдруг снова становилась бензином и уже в таком качестве покупалась нефтяным трейдером Gunvor. Белорусские таможенники раскрыли тогда эту схему. Они стали останавливать составы с топливом на границе, провели анализы. Результаты анализов, сделанных в нескольких лабораториях в Белоруссии и в России, показали, что в цистернах находятся продукты нефтепереработки и за них должна быть уплачена экспортная пошлина.

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Что произошло потом? Чесс-Бел пожаловалась на таможенников президенту Белоруссии Александру Лукашенко. Лукашенко поручил разобраться в этой ситуации заместителю премьер-министра Владимиру Семашко. Семашко знал о том, что под видом растворителей в Европу поставляется российская нефть, но заявил, что все лабораторные анализы были ошибочными и распорядился, чтобы таможня "дала добро" на возобновление их беспошлинного вывоза из Белоруссии. Все опрошенные нами эксперты уверены, что такое не могло произойти без ведома высших белорусских властей. В последующие годы мы увидели развитие этой схемы "переклеивания наклеек", Россия неоднократно критиковала Белоруссию за реэкспорт своих нефтепродуктов в третьи страны под видом "растворителей". То, о чем мы говорим – это было самое начало, так эта схема зарождалась.

– Кто был в числе основных выгодоприобретателей этой схемы?

Это очень похоже на отмывание денег. Свою долю получали все

– Их было несколько. Если вы напрямую экспортируете нефть из России в Европу, вы должны заплатить экспортную пошлину. Компания, которая стояла за этой схемой, Чесс-Бел, утверждала, что ее основным акционером была американская компания. Но из документов следует, что это не так – вторым ее акционером была фирма из России, связанная с криминальными структурами в Петербурге. Но, конечно, в этой схеме были замешаны и белорусские власти, в частности, вице-премьер Семашко. Выгодоприобретателями были все участники цепочки. Это очень похоже на отмывание денег. Свою долю получали все: и те, кто экспортировал эту нефть из России, и белорусские чиновники, которые говорили таможне «не надо расследовать это дело», и, вполне вероятно, нефтяной трейдер Gunvor, который покупал эти нефтепродукты и перепродавал их в Европу. Мы не можем утверждать наверняка, получал ли Gunvor незаконную прибыль от перепродажи этих нефтепродуктов, но зная, как устроен этот рынок, очень сложно поверить, что там ничего не знали о такой схеме.

– Могли ли знать об этой схеме российские официальные лица? Геннадий Тимченко, который основал Gunvor и до введения санкций владел вместе с Торбьорном Торнквистом равными пакетами акций компании – почти 44% - был и остается одним из самых близких к Владимиру Путину бизнесменов.

– Это, на самом деле, самый интересный вопрос, знал ли Геннадий Тимченко с самого начала, что Gunvor покупает нефтепродукты, прошедшие через эту схему? Участвовал ли он в организации этого мошенничества? Или просто был добросовестным приобретателем? Многие люди задавались и задаются вопросом: как Gunvor, основанный лишь в 1997 году, смог так быстро дорасти до третьего по величине нефтяного трейдера в мире? Мы хотели бы знать ответ на этот вопрос, но пока нам не удалось связать напрямую Геннадия Тимченко и людей, замешанных в этой схеме в Белоруссии и в Санкт-Петербурге. О чем мы знаем, причем у нас есть подтверждающие это документы, что эта контрабандная схема, которая действовала потом еще многие годы, была санкционирована белорусскими властями. У нас есть документ за подписью Владимира Семашко, из которого следует, что он был прекрасно осведомлен об этой схеме и защищал ее.

– Кто является источником этих документов?

– С самого начала нашим основным источником был бывший сотрудник КГБ Белоруссии Андрей Молчан, сбежавший из страны и попросивший политического убежища в Швеции. Во время побега он взял с собой несколько секретных документов, в том числе и эти. Поначалу было сложно сказать, являются ли они подлинными, или он выдумал все это, чтобы ускорить процесс получения убежища. Но мы вместе с экспертами внимательно их исследовали и пришли к выводу, что они подлинные.

– Будут ли эти документы переданы шведским правоохранительным органам, учитывая, что в мошенническую схему вовлечен Gunvor?

– Некоторые из этих документов мы опубликовали в открытом доступе, некоторые опубликовать не можем, чтобы не навредить нашим источникам. Полиция или другие представители шведских властей могут их посмотреть, а мы, в случае необходимости, готовы ответить на любые их вопросы. Что касается Gunvor, то основной владелец компании, Торбьорн Торнквист, на момент публикации нашего расследования являлся почетным консулом Швеции в Женеве. В тот же день он был отстранен от этой должности правительством Швеции.

Екатерина Андреева, журналист белорусского телеканала "Белсат", встретилась с руководителем Чесс-Бел Михаилом Кравцовым и побывала в Швеции, где несколько часов общалась с Андреем Молчаном. Как и Дэниэл Эман, она уверена, что Геннадий Тимченко не мог не быть в курсе того, каким именно образом дешевая нефть из России попадала в Эстонию, где ее покупал Gunvor:

– Схема с поставками российской нефти в ЕС под видом растворителей, мягко говоря, не нова. Что принципиально нового удалось выяснить во время этого расследования?

– Во время этого расследования, которое мы проводили совместно с журналистами шведского радио, удалось узнать, что за схемой этих поставок с европейской стороны стоит непосредственно структура Тимченко, компания Gunvor. А что касается белорусской стороны, то с уверенностью в 99% мы можем говорить о том, что среди учредителей продававшей эту нефть белоруской компании – российская структура, напрямую связанная с криминалом, например, с покойным криминальным авторитетом Павлом Капышем.

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– Как вы оцениваете вероятность того, что руководство Gunvor и его акционеры, в том числе Геннадий Тимченко, были в курсе этой мошеннической схемы?

– Не знать об этом они не могли, поскольку схема была такая: нефть, сырье закупалось на российских заводах, попадало сюда на витебское предприятие Чесс-Бел, где смешивалось в больших цистернах. Из этого делались якобы растворители, хотя на самом деле это были нефтепродукты, и далее они шли в Эстонию. Там их покупателями были посредники, в частности, это были компании "Аксела Терминал" и "Евродек", и уже они, в свою очередь, отправляли это компании Gunvor. Этому есть документальные подтверждения, у меня на руках прямо сейчас есть копия документа, свидетельствующего, что конечным получателем этих нефтепродуктов является Gunvor.

– Представители Gunvor утверждают, что они не несут никакой ответственности за эту схему, что вся ответственность лежит на белорусском экспортере. Зачем в таком случае были нужны эстонские посредники, о которых вы упомянули?

– Эти компании работают на территории Европейского союза, и я думаю, что Gunvor никогда в жизни не заключил бы ни одной сделки с никому не известным белорусским предприятием, которое находится где-то в белорусской провинции. Все-таки "Аксела Терминал" и "Евродек" – это достаточно крупные игроки на прибалтийском нефтерынке.

– Каков объем нефтепродуктов, которые были таким образом поставлены из России, через Белоруссию, через Эстонию компании Gunvor? И каковы приблизительно объемы ущерба, который таким образом был нанесен России, недополучившей таможенные пошлины?

Порядка двух миллионов долларов ущерба было только от уклонения от выплаты таможенных пошлин

– По словам бывшего сотрудника КГБ Андрея Молачана, ущерб оценивался в миллионы долларов. Порядка двух миллионов долларов ущерба было только от уклонения от выплаты таможенных пошлин. Это даже не прибыль компании, его всего лишь ущерб, который нанесло вот это уклонение от выплаты таможенных пошлин. За 2006-2007 годы речь идет о поставках 19 тысячах тонн нефти и нефтепродуктов.

– Вы с ним довольно много беседовали, что вам показалось особенно интересным в его рассказе? Какие документы, которые легли в основу расследования?

– Документы, которые легли в основу расследования, это прежде всего, конечно же, независимые экспертизы, которые многократно проводились по его инициативе и подтвердили, что смесь "Эколон 370", которая продавалась как растворитель, как антидетонационная присадка, на самом деле является чистой воды нефтепродуктом. Имеются также подтверждения от "Евродека" и "Акселы", от эстонских компаний-посредников, что действительно они закупили у Чесс-Бел этот продукт и закупили его именно как продукт переработки нефти, а не какой-то растворитель.

– Какие документы говорят о причастности белорусских высших официальных лиц к этой истории?

– Прямо сейчас, например, я держу в руках копию письма на тот момент первого заместителя премьер-министра республики Беларусь Владимира Семашко (письмо Семашко на сайте Шведского радио, рус., .pdf). Он обращается к президенту республики Беларусь и в своем письме фактически заступается за Чесс-Бел. В письме написано, что состоялась совещание в Совете министров с участием председателей Государственного таможенного комитета, концерна "Белнефтехим", который объединяет все компании, работающие в этой сфере на территории Белоруссии, и представителей Чесс-Бел. В своем письме президенту он еще раз говорит, что задержанная на таможне продукция не является нефтепродуктом, что эта партия была арестована зря, что нужно арестованную продукцию вернуть владельцу и прекратить любое делопроизводство по этому вопросу. После этого письма последовали репрессии против таможенников, расследовавших это дело.

– Как комментируют это расследование в самой компании Чесс-Бел?

– Больше всего меня удивило то, что в кабинете у руководителя предприятия, которое называет себя "частным унитарным иностранным предприятием", висит огромный портрет президента Лукашенко. Это первое, что меня смутило. Ну, и конечно же, они не указывают российского акционера, они не указывают российскую компанию "Чесс", которая напрямую связана с петербургским криминалом. Он говорит только об американском акционере. И конечно, всеми способами во время нашего диалога он пытался скрыть какие-либо контакты с Россией. Он сказал, что про Gunvor слышал только отдаленно, что никогда в жизни не работал ни с "Акселой", ни с "Евродеком", и что вообще, в принципе, они никогда не занимались нефтепродуктами. Он еще раз заявил, что "Эколон-370" – это запатентованная продукция, которая не имеет отношения к нефтепродуктам. Он очень осторожно говорил с нами, есть ощущение, что каждое свое слово, всю информацию он очень тщательно фильтровал.

– С тех пор эта схема поставки нефтепродуктов из России в Европу через Белоруссию действовала много лет и даже стала причиной нескольких конфликтов между Москвой и Минском. Как обстоит дело сейчас? Продолжаются ли подобного рода махинации или все это было прикрыто тогда, в 2012 году, когда Россия потребовала от Белоруссии компенсировать ей ущерб, а Белоруссия поклялась, что "растворительный бизнес" прикроют?

– Нет, он не был прикрыт. И это не только по моим данным, но и по данным нашего источника, бывшего сотрудника КГБ. Он говорит, что это продолжается и по сей день. Чесс-бел, по его словам, является только одним маленьким винтиком в этой истории, одной маленькой зацепкой. Таких компаний существовало и существует очень много. Кроме того, буквально сегодня наш источник рассказал мне, что на предприятии Чесс-Бел до сегодняшнего дня работают бывшие сотрудники Комитета госбезопасности. То есть мы видим факт протекции со стороны КГБ никому не известного маленького предприятия.

– Что можно сказать о роли в этой истории Геннадия Тимченко, одного из двух основных акционеров Gunvor на тот момент? Получается, что фактически ближайший друг Путина – зная или не зная об этом - обворовывал российский бюджет.

– Получается, что так. У меня не получилось обратиться за комментарием непосредственно к Тимченко или к теперешнему руководителю "Гунвора". Однако, я планирую снова обратиться к Кравцову, директору Чесс-Бел, с теми документами, которые у меня появились после поездки в Швецию, и поставить его перед фактом. Может быть, он начнет как-то менять свои показания, – говорит Екатерина Андреева.

Шведские журналисты также намерены продолжить свое расследование – в первую очередь, в части возможной причастности владельцев и руководства Gunvor к контрабанде российской нефти в ЕС. Это расследование, по их мнению, может выявить и новые связи Геннадия Тимченко с криминальными структурами в Санкт-Петербурге. В связях с питерским криминалом не раз обвиняли и президента России Владимира Путина. Расследование сомнительных сделок Gunvor проводили и в США – по данным The Wall Street Journal, в 2011 году Gunvor купила американскую компанию, которая с помощью взяток получала контракты в рамках программы для Ирака "нефть в обмен на продовольствие". Тимченко тогда назвал публикации на эту тему в американской прессе "провокациями".

В документе, обосновывающем введение санкций против Тимченко весной 2014 года, после начала войны на востоке Украины, о Геннадии Тимченко говорится как об основателе "одной из крупнейших в мире независимых трейдинговых компаний, связанных с нефтяным и энергетическим рынком", чьи действия "напрямую связаны с Путиным". По мнению Министерства финансов США, у российского президента до введения санкций были инвестиции в Gunvor и, возможно, даже доступ к средствам этой компании.

Впрочем, введение санкций и продажа доли в Gunvor в 2014 году не пошатнули позиции Тимченко в рейтингах богатейших предпринимателей: за последний год его состояние выросло почти на 5 миллиардов долларов, что позволило бизнесмену подняться с 6 на 4 строчку в рейтинге Forbes и с 86 на 59 место в списке миллиардеров мира. Геннадий Тимченко сохраняет за собой и третье место в списке "королей госзаказа": в 2016 году его компания "Стройтранснефтегаз" заключила с "Газпромом" договоры на общую сумму в 135,5 миллиарда рублей. После 2014 года Тимченко тоже не раз становился фигурантом и других антикоррупционных расследований: в последнем из них, 22 мая, "Ведомости" писали о том, что структуры Геннадия Тимченко и однокурсника премьер-министра России Дмитрия Медведева Ильи Елисеева участвовали в приватизации пансионатов управления делами президента по заниженной цене.