Полиция Украины допрашивает нападавшего на Адама Осмаева

Полиция Украины допрашивает человека, который в четверг в Киеве пытался застрелить уроженца Чечни Адама Осмаева. В России Осмаева обвиняют в подготовке покушения на тогдашнего премьер-министра Владимира Путина.

Нападавший встретился с Осмаевым и его женой Аминой Окуевой, представившись журналистом французской газеты Le Monde. Когда нападавший начал стрелять, Окуева открыла по нему ответный огонь из пистолета и тяжело ранила. Сейчас и нападавший, и Осмаев находятся в больнице.

У злоумышленника нашли паспорт гражданина Украины.Советник главы МВД Антон Геращенко уверен, что паспорт поддельный. В МВД Украины считают, что покушение на Осмаева подготовили российские спецслужбы.

В украинской прессе появились сообщения о том, что человек, который пытался застрелить Осмаева - некий Артур Денисултанов-Курмакаев. СМИ называют его "киллером" главы Чечни Рамзана Кадырова. Утверждается, что он имел отношение к убийству политического оппонента Рамзана Кадырова - Умара Исраилова - в 2009 году.

Несколько лет назад Осмаева арестовали на Украине по обвинениям в терроризме. В августе 2012-го суд Одесской области постановил экстрадировать его в Россиию, где Осмаева должны были судить по обвинению в подготовке покушения на Путина. Европейский суд по правам человека рекомендовал Киеву не выдавать Осмаева, и он остался на Украине. Осмаев и его жена воевали на востоке Украины на стороне правительственных войск.