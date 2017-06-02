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Журналистка Келли разозлила президента Путина. Эфир в 21:05

На Международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге

Владимир Путин и его гости на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В передаче примут участие экономический аналитик Михаил Крутихин, публицист Зигмунт Дзеньчоловски, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, политолог Дмитрий Травин и экс-министр экономики в правительстве Ельцина - Евгений Ясин.

В передаче принимают участие экономический аналитик Михаил Крутихин, публицист Зигмунт Дзеньчоловски, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, политолог Дмитрий Травин и министр экономики в правительстве Ельцина - Евгений Ясин.

Ведущий - Мумин Шакиров

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