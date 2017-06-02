Журналистка Келли разозлила президента Путина. Эфир в 21:05

Владимир Путин и его гости на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге. В передаче примут участие экономический аналитик Михаил Крутихин, публицист Зигмунт Дзеньчоловски, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, политолог Дмитрий Травин и экс-министр экономики в правительстве Ельцина - Евгений Ясин.
В передаче принимают участие экономический аналитик Михаил Крутихин, публицист Зигмунт Дзеньчоловски, профессор Высшей школы экономики Игорь Николаев, политолог Дмитрий Травин и министр экономики в правительстве Ельцина - Евгений Ясин.
Ведущий - Мумин Шакиров
Уважаемые посетители форума РС, пожалуйста, используйте свой аккаунт в Facebook для участия в дискуссии. Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.