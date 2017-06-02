В Киеве задержаны потенциальные похитители крупного бизнесмена

Генеральная прокуратура и Служба безопасности Украины объявили в пятницу об успешно проведанной спецоперации по задержанию группы лиц, которая пыталась похитить и вывезти в РФ бывшего российского гражданина, бежавшего на территорию Украины из-за его преследования на родине. По данным следствия, заказчиком похищения выступил некий российский бизнесмен за денежное вознаграждение в 17 миллионов долларов. Преступников, среди которых и начальник районного отделения полиции, задержали при получении "аванса" в размере 100 тысяч долларов. Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы.

Рассказав о деталях этой спецоперации на брифинге в Киеве, представители Генпрокуратуры и СБУ отказались назвать имя человека, которого злоумышленники пытались похитить. Однако издание РБК-Украина со ссылкой на свои источники в правоохранительных органах сообщило, что речь идет о владельце Обуховского картонного комбината Владимире Крупчаке, который в свое время бежал в Украину из-за корпоративной войны с российским миллиардером Олегом Дерипаской. Информацию о том, что именно Крупчак - фигурант этого дела впоследствии подтвердили в Печерском районном суде Киева, где подозреваемым, в том числе и начальнику Обуховского райотдела полиции Денису Ярославскому, избирали меру пресечения.

Известно, что в России Владимир Крупчак владел Архангельским целлюлозно-бумажным комбинатом и занимал пост президента группы компаний "Титан", был депутатом Государственной думы и членом партии "Единая Россия". В декабре 2007 года он получил украинское гражданство. В 2017-м журнал Фокус включил Крупчака в список "100 богатейших украинских бизнесменов", оценив его состояние в $153 млн. (42 место).

Как заявляют представители "Народного фронта" экс-премьера Арсения Яценка, последние события - и предотвращенная попытка похищения бывшего гражданина РФ, и покушение в Киеве на жизнь Адама Осмаева - дают дополнительные аргументы в пользу объявленной в Верховной Раде инициативы партии о необходимости скорейшего введения визового режима с Российской Федерацией.