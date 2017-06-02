МАГАТЭ: Иран снизил активность работ в ядерной энергетике

Иран придерживался условий, оговоренных в рамках подписанного Тегераном вместе с мировыми державами в 2015-м году соглашения. В новом докладе МАГАТЭ говорится, что Иран значительно снизил деятельность в области ядерных разработок и удерживал запасы обогащенного урана ниже оговоренного в соглашении объема.

Согласно заключению экспертов МАГАТЭ, Иран не обогащал уран до уровня, который позволит создать ядерное оружие, и отказался от первоначального плана строительства ядерного реактора, который позволил бы производить на объекте оружейный плутоний.

Иран согласился на подписание соглашения с США и еще пятью ведущими мировыми державами в 2015-м году после долгого периода растущей напряженности в отношении ядерной программы Тегерана.

В рамках «ядерной сделки» Иран согласился частично свернуть свою ядерную программу в обмен на смягчение экономических санкций в отношении Тегерана.

Президент США Дональд Трамп назвал соглашение с Ираном «самой худшей из всех когда-либо заключенных сделок» и выразил готовность в будущем провести переговоры по перезаключению нового соглашения. Иран заявил, что не планирует пересматривать условия договора.