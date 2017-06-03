Совет Безопасности ООН расширил санкции против КНДР

Члены Совета Безопасности ООН на заседании одобрили расширение санкций в отношении Северной Кореи. Документ подготовили США в ответ на пуски КНДР баллистических ракет. В санкционный список попали 14 частных лиц и четыре юридических.

Постоянный представитель США при ООН Никки Хейли заявила, что международное сообщество будет оказывать давление на Пхеньян до тех пор, пока КНДР не выполнит резолюции Совета Безопасности.

1 июня Министерство финансов США расширило санкции против Северной Кореи. Среди зарубежных компаний, которые попали в обновленные списки, оказались три российские компании – Независимая нефтегазовая компания, "ННК-Приморскнефтепродукт" и зарегистрированная в Москве Ardis-Bearings. Санкции также введены против гражданина России Игоря Мичурина. По данным Минфина США, он связан с северокорейской компанией Tangun.