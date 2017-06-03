Глава "Ростеха": сроки исполнения "закона Яровой" о данных нереальны

Глава государственной корпорации "Ростех" Сергей Чемезов назвал "нереальными" сроки исполнения так называемого "антитеррористического закона" Ирины Яровой о хранении данных.

В беседе с журналистами на Петербургском международном экономическом форуме Чемезов заявил, что для реализации инициативы скорее всего придется менять российское законодательство. По его словам, для определения требований, которые будут представлены операторам связи, сформируют рабочую группу из представителей Минкомсвязи, "Ростеха" и Федеральной службы безопасности.

Поправки, подготовленные депутатом Ириной Яровой, ужесточают ответственность за преступления террористического и экстремистского характера. Они вступают в силу с июля 2018 года и обязывают операторов связи записывать и хранить все телефонные разговоры и сообщения своих клиентов в течение полугода.

По оценкам Минкомсвязи, затраты на реализацию закона составят менее пяти триллионов рублей. По мнению Российского союза промышленников и предпринимателей, сумма превысит десять триллионов.