В Екатеринбурге прошла акция против системы "Платон"

Дальнобойщики Екатеринбурга провели в субботу акцию протеста против системы "Платон", через которую с водителей большегрузного транспорта собирают плату за проезд по федеральным трассам. Корреспондент Радио Свобода сообщает, что порядка тридцати участников автопробега проехали по Екатеринбургской кольцевой автодороге около сорока километров в сопровождении двух полицейских машин.

При этом строительная техника под присмотром полиции перекопала въезд на парковку, на которой несколько месяцев стояли машины участников стачки. Начальник областной дорожной полиции ранее обещал не блокировать площадку, передает корреспондент.

Система взимания платы за проезд по автотрассам большегрузов массой свыше 12 тонн "Платон" была введена 15 ноября 2015 года с целью, как утверждают власти, "возместить вред, наносимый автомобильным дорогам". Эта мера сразу вызвала протесты дальнобойщиков по всей стране. Они продолжаются до сих пор.