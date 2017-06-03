Задержанного в Новороссийске активиста арестовали на пять суток

Суд в Новороссийске арестовал на пять суток активиста Николая Ежова – ранее сообщалось, что его накануне избили при попытке подать в городскую администрацию заявку на антикоррупционную акцию 12 июня. Об этом сообщает издание "Медуза" со ссылкой на пресс-службу местного управления МВД.

В полиции утверждают, что никакого избиения не было. Молодого человека признали виновным в мелком хулиганстве. В правоохранительных органах также заявили, что по той же статье арестован еще один мужчина, но подробностей не уточнили.

Сообщение об избиении Ежова появилось в группе "Новороссийск Онлайн" в социальной сети "ВКонтакте". В нем говорится, что вслед за активистом в мэрию зашли двое мужчин, которые избили молодого человека, а затем вызвали полицию, заявив, что тот разбил вазу.

Один из организаторов митинга Муслим Магомадов рассказал "Медузе", что когда активисты пришли 2 июня к администрации, к ним присоединились двое "подставных", а у входа в здание заявителям стал угрожать чиновник, курирующий в городе вопросы гражданской обороны.

Магомадов добавил, что в минувший четверг некие "казаки" не дали активистам подать заявку на митинг, а в начале недели перестала выходить на связь одна из организаторов акции Ангелина Раевская.