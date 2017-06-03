Закон, по которому Исаакий могут передать церкви, обжалован в суде

В Санкт-Петербурге депутат Законодательного собрания Борис Вишневский и градозащитник Павел Шапчиц обжаловали в Конституционном суде закон, по которому Исаакиевский собор может быть передан Русской православной церкви (РПЦ).

Заявители настаивают, что федеральный закон о передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности, ставит церковь в привилегированное положение. Об этом Вишневский рассказал изданию "Фонтанка".

В январе губернатор Петербурга Георгий Полтавченко распорядился передать Исаакиевский собор в ведение РПЦ. Жители города ответили на это акциями протеста. Депутаты Заксобрания, выступающие против передачи храма, потребовали провести референдум, но обсуждение было заблокировано по инициативе члена фракции "Единая Россия".