Гернот Эрлер: "Уголовное преследование Череватенко – несоразмерно"

Уголовное преследование в отношении главы союза "Женщины Дона" Валентины Череватенко несоразмерно, заявил уполномоченный правительства ФРГ по сотрудничеству с Российской Федерацией Гернот Эрлер.

Власти Германии выражают обеспокоенность в связи с обвинениями, предъявленными накануне в России председателю новочеркасской правозащитной организации "Женщины Дона" Валентине Череватенко. В Берлине намерены пристально следить за развитием этого дела, заявил уполномоченный правительства Германии по сотрудничеству с Россией Гернот Эрлер. По его словам, "ожидаемый приговор станет ударом по сотрудничеству между ФРГ и Россией в сфере гражданского общества". Одновременно Эрлер выразил надежду, что обвинительный приговор в отношении Череватенко вынесен не будет. Правительство ФРГ неоднократно обращало внимание российской стороны на несоразмерность уголовного преследования Череватенко за действия, которые вменяются ей в вину, подчеркнул Гернот Эрлер. Об этом сообщила "Немецкая волна".

2 июня Следственный комитет России предъявил Валентине Череватенко обвинение по делу о злостном неисполнении закона об "иностранных агентах". Максимальное наказание за это преступление составляет два года лишения свободы. В интервью "Медиазоне" правозащитница заявила, что не признаёт своей вины.