Миллиардер Майкл Блумберг собирает коалицию в защиту климата

Американский миллиардер и филантроп Майкл Блумберг начал создавать коалицию сторонников за сохранение участия США в Парижском соглашении по климату. 30 городов, три штата, более 80 университетских президентов, более 100 компаний – такова начальная статистика коалиции Блумберга. Ее участники намерены представить в ООН план достижения показателей, установленных Парижским соглашением по климату для Соединенных Штатов.

Парижские соглашения, одобренные в 2015 году, направлены на противодействие глобальному потеплению, чтобы успеть остановить разогрев атмосферы до того момента, когда произойдут непоправимые изменения. Новая коалиция заявляет, что сделает всё возможное для сохранения роли США в выполнении Парижских соглашений. Речь идет о снижении промышленностью США до 2025 года объемов вредных выбросов на 26 процентов. Иными словами, Америке предстоит "вернуться" к тому уровню загрязнения атмосферы, который был в 2005 году. Об этом пишет издание Business Insider.

Майкл Блумберг, бывший мэр Нью-Йорка, в настоящее время является специальным посланником Генерального секретаря ООН по вопросам климатических изменений. 2 июня благотворительный фонд Блумберга заявил о выделении примерно 15 миллионов долларов в течение двух лет на выполнение рамочной Конвенции ООН в защиту климата.