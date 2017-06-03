На Лондонском мосту грузовик врезался в людей

На Лондонском мосту в центре британской столицы грузовой автомобиль на большой скорости врезался в группу пешеходов.

Пока неизвестно ни точное число пострадавших, ни то, есть ли погибшие. Би-би-си сообщает, что полиция разыскивает троих подозреваемых, предполагая, что водитель грузовика и его возможные сообщники действовали умышленно.

Поступают сообщения и о том, что несколько человек после инцидента подверглись нападению в одном из баров неподалеку от Лондонского моста и получили ножевые ранения. Есть сообщения и о подобном инциденте в районе Воксолл.

На место прибыли десятки полицейских автомобилей и машин скорой помощи, закрыты несколько станций лондонского метро и 4 железнодорожных вокзала. Полиция эвакуирует территорию рядом с Лондонским мостом, в том числе бары и рестораны.

Похожий инцидент произошел в марте на Вестминстерском мосту. Это был теракт - водитель грузовика, задавив нескольких людей, убил и полицейского, пытаясь прорваться в здание парламента, и был застрелен. 22 мая в результате взрыва в Манчестере, совершенного исламистом-смертником, погибли более 20 человек.