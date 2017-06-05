Источники мертвой воды

В фильме “Охотники за привидениями" один проходной персонаж произносит уморительную реплику: "Наш источник сообщает, что конец света состоится 14 февраля 2016 года, в День святого Валентина". Комический эффект достигается путем сочетания кажущейся научной точности предсказания и абсолютной недостоверности информации. Предлагать ответы на сложнейшие экзистенциальные проблемы, ссылаясь на анонимный источник – это уже смешно само по себе. Точнее, было смешно в те незабвенные 80-е годы, когда фильм бил рекорды посещаемости в кинотеатрах. Сегодня вчерашнее смешное стало нормой жизни – по крайней мере, в американской печати.

Источник сегодня – самый уважаемый и самый цитируемый автор заокеанских средств массовой информации. Не исключаю, что он в этом сезоне поборется если не за Нобелевскую, то за Пулитцеровскую премию точно. Все, что мы знаем об окружающей действительности, нам поведал источник. От него, от источника, почерпнуты все без исключения новости, разоблачающие подозрительную сущность президента Трампа. Любое сообщение, начинающееся скучными словами "Очередной скандал произошел...", непременно содержит ссылку на неназванный источник.

Дело совсем не в том, что журналисты имеют право охранять свои источники информации. На это сакральное право никто не покушается, а значит, его не от кого защищать. Беда в том, что это право имеет смысл только в том случае, если увязано с обязанностью добывать дополнительную информацию, по поступившему сигналу опровергать или подтверждать факты и делиться подробностями с читающей публикой. СМИ, которое такой обязанностью манкирует, рискует оказаться смешным и уж во всяком случае не может претендовать на серьезность. Когда телеканал CNN начинает сводку новостей сообщением о том, что "наш источник собственными ушами слышал разговор двух россиян, которые обсуждали, как им повлиять на президентские выборы в США", вам делается смешно и грустно одновременно. Вы понимаете, что пресса желтеет на глазах, что у нее давно отсох и отвалился тот орган чувств, который когда-то позволял отличить серьезное от смешного.

Проверить информацию, как правило, не бог весть как сложно. У большинства информационных агентств в Москве есть корпункты, может и залетный спецкор зайти в гостиницу "Ритц-Карлтон" и расспросить администратора или прямо девочек, которые тусуются у стойки бара, о том, как проходила вечеринка в номере Дональда Трампа. Может, удалось бы выудить "клубничку" почище той, которую живописал источник. Несложно найти специалистов, которые якобы составляли такой убийственно достоверный психологический портрет американского президента – глядишь, и добавят какую-то дополнительную отвратительную черту его характера. В противном случае нарочито буквальное цитирование психиатрического заключения без указания имен экспертов оставляет незаконченное впечатление. Легко добыть и подробности поручения, которым Владимир Путин обязал сразу два московских НИИ разработать пропагандистскую стратегию на случай победы Трампа и на случай его поражения – когда в процесс вовлечена масса народу, не составляет труда купить за валюту нужную информацию. Но ни в одном случае продолжения сенсации не последовало. Да и зачем? Пресса давно работает по-новаторски: скандалы не имеют никакого развития, они сменяют друг друга как картинки в волшебном фонаре, чтобы быть напрочь забытыми к завтрашнему утру. А назавтра на редакционном столе появится новая скандальная рассказка, приписанная достоверному¸ но не названному источнику. Все, что остается в читательском сознании – не факты, а общая гнетущая атмосфера, ощущение, что больше так жить невмоготу.

Один толковый и не в меру добросердечный коллега написал, что такое небывалое и даже в каком-то смысле противоестественное единство американских СМИ объясняется их крайней совестливостью – они правды ищут, им правда нужна позарез. Правда – это всегда хорошо. Правдоискатели обычно замечательные люди, но не вообще как класс, а только тогда, когда есть понимание, о чем вообще идет речь. О происхождении человека от обезьяны или о гражданской войне в США? Без такого пошлого уточнения слово "правда" лишено всякого смысла. Единственная правда, которую по большому счету можно искать в данном контексте – это ответ на вопрос, каким именно образом и в какой мере повлияла путинская Россия на исход президентских выборов в США. Если таки да, повлияла, то Трампа надо импичить в хвост и в гриву. Если нет – ему нужно дать возможность поработать президентом. Здесь совершенно недостаточно заверений источника о том, что российская сторона искала и чуть было не нашла лазейки к Трампу, пыталась с кем-то связаться, очень хотела дружить и прочее.

Реальный эффект газетной кампанейщины часто оказывается прямой противоположностью ожидаемого

Беда в том, что американский медийный мейнстрим не только не ищет ответа на сакраментальный вопрос, он его сознательно забалтывает. Всем ясно, что ни глупый звонок генерала Майкла Флинна российскому послу, который состоялся через два дня после оглашения результатов выборов, ни странная попытка президентского зятя Джареда Кушнера установить канал связи с Кремлем, сделанная через полтора месяца после выборов, на их исход задним числом повлиять уже не могли – следовательно, легитимности избранного президента не подрывают. Все подозрительные контакты штабистов Трампа с российскими чиновниками, относящиеся к прошлому весенне-летнему сезону, являются не удачными журналистскими находками, а распечаткой прослушки ФБР. Тут следователи в своем праве, они дело делали, но важно уяснить: если в телефонных разговорчиках не было никакого криминала тогда, то ему неоткуда взяться и сейчас, как ни верти. А если они чем-то резанули слух оперативников-федералов, то те просто обязаны были незамедлительно доложить об этом тогдашнему директору ФБР Джеймсу Коми, а тот по инстанции – тогдашнему президенту США Бараку Обаме. Именно на них ложится вся ответственность за нераскрытые козни российских развединформцентров.

Любая попытка подрыва демократических основ американского общества, имевшая место до января этого года, зафиксированная федералами, но не вызвавшая никакой реакции бывших начальников, – это их должностное преступление, по меньшей мере халатность. Поэтому напрасно пишущая братия надувает щеки, педалируя данные о контактах людей из окружения Трампа с россиянами и выдавая их за доказательства обвинения. Следствие задумано как бесконечное, но все казусы будут в итоге заметены под ковер, ибо обнаружить в них состав преступления типа госизмены – значит подвести под суд Барака Обаму, не ударившего пальцем о палец для пресечения угрозы. Да и Коми зря себя оговаривать не станет, дважды подумает. Начинать импичмент против действующего президента на основании головотяпства его предшественника – так же непросто, как укусить себя за локоть. Но надолго парализовать тягомотиной ход государственного аппарата можно. Это и есть тот эффект, которого добивается ангажированный медийный мейнстрим под видом озабоченности правдоискательством.

Но что произойдет с этими далеко не бесталанными ребятами, если так и не удастся доказать, что победа Трампа – дело рук Путина, если теория успешного заговора окажется шитой белыми нитками, и скорый импичмент растворится на горизонте как несбывшаяся розовая мечта институтки? Совершат оборзевшие журналисты покаянное хождение в Каноссу? Уйдут в монастырь замаливать грехи? Не дождетесь!

Доверие американцев к независимости и правдолюбию современной прессы и без того невысоко. По данным агентства "Гэллап", 55% опрошенных не верят сообщениям основных СМИ, считая их информацию заведомо искаженной. Опрос общественного мнения, проведенный Американским центром политических исследований при Гарвардском университете и компанией Harris Insights and Analytics, показал, что 65% избирателей считает новости мейнстрима липовыми – как сейчас говорят, "фейковыми". Кстати, примерно столько же не верит в то, что расследование, само по себе полезное, может привести к отставке Трампа.

Жизнь показывает, что реальный эффект газетной кампанейщины часто оказывается прямой противоположностью ожидаемого. Примеров – вагон и маленькая тележка, но вот вам совсем недавний: в штате Монтана во второй половине мая проходили дополнительные выборы в Палату представителей Конгресса. Республиканец Грег Джианфорте, проталкиваясь к трибуне, напал на репортера, заступившего ему путь и требовавшего немедленного ответа на свои вопросы. Пресса, местная и центральная, промыла политику все косточки, требуя безотлагательного ареста и суда над политиком за рукоприкладство. Причины невероятной жестокости Джианфорте и его склонности к зверским выходкам были разобраны до мельчайших подробностей. Выяснилось, что он, конечно же, убежденный трампист. Активистки женских организаций уже призвали к передаче малых детишек Джианфорте в сиротский приют для охраны от садиста. Может, он такой и есть, я его лично не осматривал, но состоялись выборы, и что же? Грег Джианфорте победил соперника-демократа с убедительным отрывом. Видно, живые избиратели не поняли правдоискателей.

Исследование Гарвардского центра по изучению массмедиа показало, что за первых 100 дней президентства Трампа до 98% новостей о нем в печати и на телевидении были негативными. Планка предвзятости никогда не опускалась ниже 70%. Это значит, что кроме самоубийства у Трампа в запасе нет и не может быть таких поступков, шагов и слов, которые могли бы вызвать иную реакцию, кроме резко отрицательной.

Не я первым заметил, что гнетущая, густая и липкая общественная атмосфера, которую генерируют американские СМИ своей комсомольской предвзятостью, своим односторонним напором, сильно напоминает атмосферу склоки и ненависти, которая царит в московских телестудиях. Как написал один российский коллега, "политическая шизофрения оказалась штукой заразной". Это начинают замечать и самые прозорливые мыслители в Соединенных Штатах. Вот почему свой комментарий писатель Роджер Саймон назвал остроумно: "Забудьте о русском следе. Мы уже сами стали Россией".

Трампа они, может быть, и не сковырнут (красиво, хоть и по другому поводу, сказал Валентин Распутин: "Его мало убить – его еще повалить надо!"), но Америку испортят надолго.

Ефим Фиштейн – международный обозреватель Радио Свобода

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