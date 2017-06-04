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Владимирская область: вице-губернатор подозревается в коррупции

Активисты в разных городах России выступают против коррупции. На фото активисты в Пензе, март 2017

Вице-губернатор Владимирской области Елена Мазанько подозревается в получении взяток в крупном и особо крупном размере на общую сумму не менее трех миллионов рублей. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

По версии следствия, Мазанько брала деньги от предпринимателей за содействие в заключении государственных контрактов на проведение ремонтных работ в здании областной администрации и поставку мебели.

Ранее в воскресенье стало известно о задержании вице-губернатора на 72 часа. Глава региона Светлана Орлова сообщила, что суд должен принять решение об аресте 6 июня. Она пояснила, что считает обвинения в коррупции неправомерными, а нарушения были до того, как Мазанько начала курировать распределение земли в регионе. Об этом сообщила "Лента.Ру".

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