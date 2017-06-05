Теракт в Лондоне оказался в центре предвыборной кампании

Последний теракт в Лондоне стал предметом жарких споров между руководителями двух ведущих партий Великобритании в преддверии досрочных парламентских выборов, которые состоятся 8 июня.

Лидер консерваторов, премьер-министр Тереза Мэй заявила в воскресенье, что "в Британии возобладало слишком толерантное отношение к проявлениям экстремизма". Такое больше терпеть нельзя и стране нужен новый подход, считает Мэй. В случае победы на выборах она обещала усилить меры борьбы с терроризмом.

Лейбористская партия восприняла заявление Мэй как попытку политизировать предвыборную кампанию и как атаку на своего лидера Джереми Корбина, которого премьер в прошлом и так неоднократно обвиняла в симпатиях к антизападным радикалам. Позже Корбин сам ответил на выпад оппонента, заявив, что Мэй и её соратники по партии своей многолетней политикой строгой бюджетной экономии подорвали эффективность спецслужб. Кадровый состав правоохранительных органов урезан на 20 тысяч чееловек, "безопасность не купишь задешево", - заметил Корбин.

До 22-го мая, когда произошёл текракт в Манчестере, Мэй значительно опережала Корбина, стоящего на крайне левых позициях, и должна была легко победить. Однако после теракта доверие к правительству упало, и по последним опросам, преимущество консерваторов сократилось до одного процента.