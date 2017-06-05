Арестован подозреваемый в массовом убийстве в Тверской области

Арестован подозреваемый в массовом убийстве, совершенном в посёлке РедкиноТверской области в ночь на 4 июня. Об этом сообщила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

В ведомстве подтвердили, что в убийстве девяти человек подозревается Сергей Егоров. Ему назначена судебно-психиатрическая экспертиза.

По предварительным данным, в ходе застолья в дачном доме между гостями произошел бытовой конфликт.Егоров уехал, а затем, вернувшись с охотничьим ружьем, произвел несколько выстрелов, в результате которых погибли девять человек. В тверском управлении МВД сообщили, что в момент массового убийства Егоров был пьян.