Наталье Шариной дали условный срок по делу об экстремизме и растрате

Мещанский суд Москвы признал бывшего директора Библиотеки украинской литературы Наталью Шарину виновной в экстремизме и растрате и приговорил ее к четырем годам лишения свободы условно.

Ранее гособвинение попросило назначить Шариной пять лет лишения свободы условно.

По версии следствия, в 2011–2015 годах Шарина распространяла признанную в России экстремистской книгу лидера УНА-УНСО Дмитро Корчинского, а также вела "антироссийскую и антирусскую пропаганду" с помощью другой печатной продукции. С октября 2015 года Шарина находится под домашним арестом. Вину она не признала.

В марте 2017 года Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) зарегистрировал жалобу Шариной на условия домашнего ареста. Правозащитный центр "Мемориал" признал ее политзаключенной.