Тиллерсон призвал страны Персидского залива устранить разногласия

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал государства Персидского залива, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, к единству. Тиллерсон назвал решение этих стран "неожиданным". Он считает, что стороны должны сесть за стол переговоров и устранить разногласия. Госсекретарь также заявил о готовности помочь в устранении проблемы, если это будет необходимо.

Ранее Бахрейн, Египет, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты объявили о разрыве дипломатических отношений с Катаром. Позднее к этому решению присоединились официальные власти Йемена, международно признанное временное правительство Ливии и Мальдивы.

Эти страны прекращают любое взаимодействие с Катаром, утверждая, что он поддерживает террористические группировки "Исламское государство" и "Аль-Каида" (запрещены в РФ). Все страны заявили о прекращении транспортного сообщения с Катаром. Саудовская Аравия, которая возглавляет международную коалицию, воюющую против хуситов – шиитской вооруженной группировки в Йемене, заявила, что военные Катара больше не будут участвовать в этой военной операции.

Власти Катара считают, что решение о разрыве дипломатических отношений основано на "голословных утверждениях" и является неоправданным.