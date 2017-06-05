Сеул: КНДР отказалась получать гуманитарную помощь против малярии

Северная Корея отказалась получать средства от малярии в знак протеста против поддержки Сеулом новых санкций ООН. Об этом в понедельник сообщила Южнокорейская гуманитарная группа.

Как информирует агентство Ассошиэйтед пресс, этот отказ может осложнить усилия нового президента Южной Кореи Мун Чже Ина по либерализации отношений с КНДР и попытки расширить мирные обмены с Северной Кореей. Президент Мун высказывал надежду улучшить двусторонние связи. Все крупные программы сотрудничества между соперниками остаются застопоренными в условиях международного противостояния в отношении ядерных и ракетных програм Северной Кореи.

В конце мая правительство Муна разрешило Сеульскому движению корейского обмена связаться с Северной Кореей. Это было первое одобрение Южной Кореей трансграничных гражданских обменов с января 2016 года.

Гражданская группа впоследствии обменялась электронными письмами с Северной Кореей и на этой неделе должна была доставить в Северную Корею антималярийные материалы, такие как инсектициды, диагностические наборы реагентов и противомоскитные репелленты, сообщает официальный представитель группы Hong Sang-young. Но Северная Корея сообщила в понедельник, что не позволит посещение из-за санкций ООН, принятых на прошлой неделе, которые Сеул пообещал исполнить.

Совет Безопасности США единогласно проголосовал в пятницу за то, чтобы добавить 15 человек и четыре организации, связанные с ядерными и ракетными программами Северной Кореи, в черный список санкций ООН. Северная Корея уже неоднократно подвергалась санкциям ООН и других международных организаций.