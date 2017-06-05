Власти Петербурга не согласовали акцию 12 июня

Власти Санкт-Петербурга не согласовали акцию "Требуем ответов" 12 июня. Как рассказала "Новой газете" глава штаба политика Алексея Навального в Петербурге Полина Костылева, чиновники не разрешили активистам провести акцию ни в одном из четырех предложенных мест.

В качестве альтернативы власти Петербурга предложили провести митинг в парке на окраине города. Костылева утверждает, что предложенный парк не подходит для проведения акции.

В День России, 12 июня, антикоррупционные митинги запланированы во многих городах России. Организаторы уже неоднократно сообщали об отказах местных властей в согласовании мероприятий и угрозах в свой адрес.

