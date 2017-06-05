В Бишкеке начался суд над лидером партии "Ата-Мекен" Текебаевым

В Бишкеке начался суд над лидером оппозиционной партии "Ата-Мекен" (Отечество) Омурбеком Текебаевым по обвинению в коррупции.

Текебаев обвиняется в том, что, будучи в 2010 году заместителем главы Временного правительства Киргизии, он взял 1 миллион долларов у российского бизнесмена Леонида Маевского, пообещав ему содействие в покупке киргизской компании "Альфа телеком", которая занимается предоставлением услуг сотовой связи. Однако обещания Текебаев не выполнил и денег не вернул.



Еще одним обвиняемым по этому делу является бывший посол в Южной Корее и Вьетнаме, бывший глава МЧС Дуйшонкул Чотонов.

И Текебаев, и Чотонов отрицают свою вину и заявляют, что дело против них является политически мотивированным. "Ата-Мекен" утверждает, что правительство начало дело в попытке задушить инакомыслие в преддверии президентских выборов в октябре и отстранить Текебаева от участия. Телебаев был арестован в конце февраля. 5 марта Ата-Мекен назвал его своим кандидатом на президентские выборы. 58-летний Текебаев был некогда союзником нынешнего президента Киргизии Алмазбека Атамбаева.