"Надоел" теперь в Крыму

Не успели мы написать о программной статье генерала Балуевского об опасности "цветной революции " в России - как кошмары, перечисленные в ней, начали сбываться. Акция #Надоел пришла в Крым!

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В Москве под этим лозунгом "Открытая Россия" устраивала акции против Путина, заставив мобилизоваться нацгвардию, а в Севастополе, значит, против бывшего "народного мэра" Алексея Чалого и его сторонников в Законодательном собрании. Вот только... это не "Открытая Россия"!

На улицах Севастополя стартовал сбор подписей за роспуск заксобрания, инициированный и организованный региональным отделением партии «Справедливая Россия».

По информации лидера местных справедливороссов Евгений Дубовика, всего по городу установлено 13 палаток, в которых работают волонтеры. - пишет местный сайт "Объектив".

Иными словами, вполне "системная" партия, да еще и в "сакральном" Крыму, взяла на вооружение лозунг и дизайн несистемной "Открытой России" - и для борьбы с кем? С живой иконой "русской весны!"

Координатор правозащиты "Открытой России" Мария Баронова изумлена:

Тем временем Ору в голос и не знаю что делать, то ли бежать регистрировать товарный знак, то ли пойти напиться от распирающей гордости.



Вы же знали, что я известный крымнашист? Ну так вот, Справедливая Россия начала использовать в Севастополе символику #Надоел.