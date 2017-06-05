"У Катара появились амбиции"

Бахрейн, Саудовская Аравия, Египет, Объединенные Арабские Эмираты, Мальдивы, Йемен и временное правительство Ливии разорвали дипломатические отношения с Катаром, обвинив страну в поддержке терроризма. Конфликт между Катаром и его соседями произошел спустя неделю после саммита стран Персидского залива и США в Эр-Рияде, на котором была осуждена политика Ирана. Катарское агентство новостей разместило от имени эмира речь в поддержку выстраивания отношений с Тегераном. Позднее в МИД Катара заявили, что сайт агентства был взломан и речь от имени эмира была опубликована хакерами. Однако Саудовская Аравия, ОАЭ и Бахрейн сочли опровержение неубедительным.

Бахрейн прекратил наземное, морское и воздушное сообщение с Катаром. Гражданам этой страны даны 14 дней, а катарским дипломатам – 48 часов на возвращение на родину. Такие же меры в отношении Катара примет и Саудовская Аравия. В Эр-Рияде заявили, что приняли такое решение для защиты от угроз терроризма и экстремизма. Египет, который также закрывает свои порты и аэропорты для транспорта Катара, обвиняет Доху в поддержке террористических группировок, в частности "Братьев мусульман". ОАЭ обвинили Катар в финансировании террористов и экстремистов, в том числе "Исламского государства" (запрещена в России) и "Аль-Каиды".

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон призвал государства Персидского залива, разорвавшие дипломатические отношения с Катаром, к единству. Тиллерсон назвал решение этих стран "неожиданным". Он считает, что стороны должны сесть за стол переговоров и устранить разногласия. Госсекретарь также заявил о готовности "помочь в устранении проблемы", если это будет необходимо.

У самой богатой страны мира появились амбиции

О причинах обострения отношений Катара со странами-соседями рассуждает старший преподаватель департамента политической науки Высшей школы экономики, эксперт по ситуации в арабском мире и на Ближнем Востоке Леонид Исаев.

– Можно ли говорить, с известной долей упрощения, разумеется, что вся эта история – это выход Катара из некоего суннитского фронта противостояния Ирану как шиитской стране, которая тоже заявляет о своих претензиях в Ближневосточном регионе?

– Одна из причин, которая вынудила Эр-Рияд пойти на столь жесткий шаг, – это как раз достаточно тесные отношения между Катаром и Ираном, которые наблюдались на фоне резкого ухудшения последних лет отношений между Саудовской Аравией и Ираном. Поэтому в какой-то степени это справедливо. Вообще, этот суннитский, или даже можно сказать, арабский фронт борьбы с Ираном уже давно трещит по швам. И Катар далеко не первое государство, которое предпочитает все-таки развивать свои отношения с Ираном вместо того, чтобы с ним лишний раз конфликтовать.

– А какова главная причина, на ваш взгляд? Почему Катар позволяет себе вести себя так независимо?

– Справедливости ради скажем о том, что этот конфликт появился не сейчас. Этот конфликт между Саудовской Аравией и Катаром появился еще с начала "арабской весны", стал выходить на поверхность после 2011 года. Первый раз это произошло, когда в Египте к власти пришли "братья-мусульмане", активно поддерживаемые Катаром. Саудовская Аравия была одной из тех стран, которые наряду с Эмиратами и египетскими военными приложили максимум усилий для того, чтобы свергнуть летом 2013 года Мухаммеда Мурси, после чего последовал разрыв дипотношений между Катаром с одной стороны, и Бахрейном, Эмиратами и Садовской Аравией – с другой. Это было в марте 2014 года. Второй раз этот конфликт обнажился сейчас. Я думаю, что сейчас это, конечно, связано с тем, что Катар ведет себя достаточно независимо. Саудовскую Аравию заботит проблема несоблюдения субординации со стороны Катара. Саудовская Аравия для всех монархий Персидского залива всегда выступала в качестве "старшего брата" и всегда настаивала на том, чтобы вся аравийская шестерка выступала единым фронтом. Так вот, сейчас Саудовскую Аравию заботит, что по ключевым вопросам, которые Саудовская Аравия связывает со своей национальной безопасностью, у Катара появилось альтернативное мнение. Прежде всего, это вопрос, связанный с Ираном, и во-вторых, это вопрос, связанный с "братьями-мусульманами". "Братья-мусульмане" для Саудовского королевства – это угроза, потому что они ставят под угрозу саму легитимность династии саудитов. Поэтому Саудовская Аравия, конечно, требует от Катара, чтобы он занимал консолидированную позицию и уж тем более не выступал с позиций альтернативных.

– И все-таки почему Катар ведет себя так независимо? Известно, что это самая богатая страна в мире, если брать доход на душу населения, но это совсем небольшая страна. Вряд ли ее военная мощь может как-то противостоять Саудовской Аравии в случае какого бы то ни было конфликта.

Цель Эр-Рияда заключается в том, чтобы Катар не оттолкнуть, а приблизить

– Потому что появились амбиции. Когда вы становитесь самой богатой страной мира, то хочется не просто по указке раздавать деньги тому, кому прикажут в Эр-Рияде, а хочется, чтобы вашу точку зрения уважали, хочется какой-то самостоятельности. Саудовское королевство в последнее время достаточно серьезно ослабло. И оно уже не в состоянии держать в узде своих союзников и партнеров по "аравийской шестерке". Мы видим, что конфликтные ситуации между Эр-Риядом с одной стороны, и монархиями Персидского залива – с другой стороны проявляются все чаще и чаще. Ну, хорошо, оставим за скобками Оман. У саудовцев серьезный конфликт с Эмиратами по поводу ведения йеменской кампании. Они в Йемене в последнее время поддерживают диаметрально противоположные силы, которые подчас даже воюют друг с другом. И Катар никак не удается утихомирить. Саудовской Аравии все труднее и труднее становиться выстраивать отношения со своими традиционными союзниками. И это приводит к тому, что они приобретают все большую и большую самостоятельность.

– Как может нынешняя ситуация сказаться на ситуации в регионе Персидского залива? Уже пишут о том, что зафиксировано повышение цен на нефть. На ваш взгляд, будет ли это событие толчком к какому-то кризису в регионе?

– Я не думаю, что это должно привести к серьезному кризису. Все-таки один раз языком ультиматумов Катар удалось как-то утихомирить. Вероятно, что и второй раз удастся прийти к компромиссу. Потому что все-таки у Саудовской Аравии цель заключается не в том, чтобы оттолкнуть от себя Катар. Цель заключается в том, чтобы, наоборот, Катар к себе приблизить. Для Катара нет будущего в альянсе с Ираном и нет будущего в продолжении изоляции от стран Аравийского полуострова. Катар имеет будущее и нормальные перспективы только в том случае, если он будет оставаться партнером для аравийских монархий. Поэтому цели и у одной, и у другой стороны одни и те же. Другое дело, что сторонам нужно сейчас прийти к компромиссу по важнейшим вопросам – по Ирану, по "братьям-мусульманам", прежде всего. Наверняка встанет и вопрос с "газовым ОПЕК", потому что Катар вместе с Ираном и Россией лоббируют его создание, в отличие от Саудовской Аравии и Эмиратов, которые не очень-то заинтересованы, мягко говоря. За нынешним кризисом должен последовать некий диалог, в ходе которого стороны, я думаю, в состоянии прийти к компромиссу и достигнуть какой-то единой точки зрения, – полагает Леонид Исаев.