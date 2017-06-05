Когда Россия не пускает в НАТО. Эфир в 21:05.

Российские спецслужбы и дипломаты около десяти лет распространяли пропаганду и провоцировали напряжённость в Македонии. Это было частью региональных усилий Москвы, цель которых – не допустить присоединения балканских стран к союзу НАТО. Такой вывод делают исследователи международного журналистского объединения "Проект по расследованию коррупции и организованной преступности".

В документах, собранных контрразведкой Македонии, содержатся также сведения о поддержке спецслужбами Сербии антизападных и пророссийских националистов в Македонии.

Документы свидетельствуют о непрекращающихся попытках России усилить своё влияние в странах бывшей Югославии. 6 ноября 2016 года специальный прокурор Черногории Миливое Катнич объявил, что организаторами несостоявшейся в день парламентских выборов 16 октября попытки государственного переворота были "русские националисты", которые собирались убить премьера Мило Джукановича "за его пронатовскую ориентацию". Следствие при этом не утверждало, что за насильственным сценарием захвата власти, который включал в себя убийство главы правительства, стоит российское государство.

В апреле 2017 года парламент Черногории проголосовал за вступление в НАТО. Македония, как и Босния и Герцеговина, также добивается присоединения к НАТО. Сербия углубляет свои связи с НАТО, несмотря на сдержанность многих граждан, помнящих о натовских бомбардировках Сербии в 1999 году.

Многообразные попытки России вопрепятствовать вступлению балканских государств в НАТО анализируют политик Сергей Бабурин, политтехнолог Марат Гельман, журналист Владимир Семаго, историк-балкановед Сергей Романенко.

Эфир программы "Грани времени" - в 21:05.

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