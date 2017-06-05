Перевозчики смерти

Международная группа расследователей Bellingcat с помощью фотографий в открытых источниках нашла новые подтверждения того, что ракетная установка "Бук" с бортовым номером 332, из которой мог быть сбит "Боинг-777" Малайзийских авиалиний, была доставлена на Украину из России. Опубликованное в понедельник расследование Bellingcat сужает круг водителей, которые могли участвовать в доставке "Бука" к российско-украинской границе, до 3–4 человек. Кроме этого, в понедельник на сайте Bellingcat была опубликована неизвестная ранее фотография "Бука 332", найденная одним из пользователей "Твиттера" в профиле механика 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска.

О том, что "Бук" был доставлен в Ростовскую область, а затем и на Украину из Курской области России, стало известно еще два года назад. В мае 2015 года экспертам Bellingcat удалось проследить по фотографиям военных из соцсетей путь колонны с военной техникой, которая в конце апреля 2014 года доставила "Буки" и другое вооружение к российско-украинской границе, в военный лагерь под городом Миллерово в Ростовской области.

Меньше чем через год, в феврале 2016-го, в Bellingcat установили круг лиц, которые могли быть причастны к переброске "Буков" из центра России на юг и к транспортировке одной из ракетных установок на территорию Украины. Вся информация об этих людях – от командиров 53-й бригады до водителей тягачей, которые везли ракетные установки в Ростовской область, – была передана возглавляемой Нидерландами Международной следственной группе, которая должна определить виновных в катастрофе "Боинга". При этом в Bellingcat отмечают, что не считают ответственными за трагедию рядовых военнослужащих, перевозивших "Буки".

В феврале 2017 года в Bellingcat опубликовали имя и фамилию человека, который, по их мнению, организовывал переброску "Бука" от российско-украинской границы в Донецкую область Украины. Этим человеком оказался военный пенсионер, бывший сотрудник ГРУ Сергей Дубинский по прозвищу Хмурый. Позже причастность Хмурого к транспортировке "Бука" подтвердили и другие журналистские расследования. Сам Дубинский отрицает свою причастность к запуску ракеты по "Боингу", однако он ни разу прямом текстом не опроверг свое участие в перевозке "Бука" по территории занятых сепаратистами восточных районов Украины.

В опубликованных в понедельник новых материалах Bellingcat о "Буке 332" нет сенсаций, но они позволяют пролить свет на некоторые неизвестные ранее детали истории со сбитым "Боингом" и еще раз показать, что ответственность за случившееся лежит на российских властях и военных, – говорит один из ведущих аналитиков группы Арик Толер:

– Что нового в этом расследовании, если учесть, что раньше вам уже удалось проследить весь путь "Буков" из Курской области на юг России, в Миллерово, откуда одна из установок была переправлена на Украину?

– Это своего рода сиквел предыдущего расследования о маршруте "Буков" и воинских частях, которые были ответственны за их доставку. И над первым расследованием, которое называлось Tracking the Trailers, и над новым работал один и тот же человек, волонтер проекта Bellingcat Дэниэл Ромейн. Работа над каждым их них заняла у него примерно год. В новой публикации Дэниэлу удалось закрыть некоторые пробелы, которые оставались в этой истории после публикации прошлого доклада.

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В новом расследовании в центре внимания – личности водителей тягачей, доставлявших "Буки" в Ростовскую область. Мы попытались выяснить, кто из них присутствовал на военной базе в Миллерово или вообще в Ростовской области в те дни июля 2014 года, когда "Бук", как мы считаем, пересек российско-украинскую границу. Также в процессе работы над расследованием нам удалось собрать данные о другой активности автомобильных батальонов, доставлявших "Буки", до и после того, как был сбит "Боинг". Мы старались как можно сильнее сузить круг лиц, которые могли быть причастны к переправке "Буков" к украинской границе. В публичной версии нашего расследования мы не приводим их настоящие имена. Также мы заретушировали их лица на фотографиях, чтобы не подвергать этих людей риску. Но в полной версии расследования, которая уже отправлена Международной следственной группе, все это есть: и имена, и адреса, и даже номера телефонов. Главная цель нашего расследования – помочь Международной следственной группе в ее работе. Мы надеемся, что наша информация дополнит данные, которые ей уже собраны.

– Каким образом информация о том, кто именно сидел за рулем тягача, перевозившего тот самый "Бук 332", может помочь в расследовании причин катастрофы "Боинга-777" Малайзийских авиалиний?

– Кем бы ни был этот человек – он, безусловно, одна из ключевых фигур в этом деле. Конечно, такими же ключевыми фигурами являются и те персонажи, которые были на Украине в момент выстрела по "Боингу". Это и те, кто непосредственно управлял ракетной установкой, и Сергей Дубинский, отвечавший за ее транспортировку по Украине от границы с Россией. Но и с российской стороны есть ключевые свидетели, которых в идеальном мире надо было бы допросить по этому делу. Они могли бы поделиться с Международной следственной группой данными о том, кто именно доставлял "Бук" к украинской границе. А если мы узнаем, кто это был, то наверняка сможем выяснить и то, кто переправлял "Бук" через границу и кто "принимал" его с той стороны. А главное – был ли "Бук" передан сепаратистам вместе с экипажем, то есть служащими 53-й зенитно-ракетной бригады из Курска. У водителя тягача, который привез "Бук" к границе, наверняка есть ответы на эти вопросы.

– Удалось ли вам найти этого конкретного водителя?

– В результате расследования мы сузили круг водителей, которые могли транспортировать "Бук 332" к украинской границе, до 3-4 человек. Опять же, в тексте мы не публикуем их настоящие имена или фамилии, но они есть в распоряжении Международной следственной группы. Большая и важная часть этой работы – определить не только тех водителей, которые могли бы быть за рулем тягача в тот день, но и тех, кто точно не мог иметь к этому отношения. Как и в нашем расследовании о 53-й зенитно-ракетной бригаде, мы постарались исключить "лишних" людей из расследования, тех, у кого есть алиби.

– Вы упомянули о выявленной в процессе этого расследования "другой активности" автомобильных батальонов, перевозивших "Буки" в Ростовскую область. О чем идет речь?

– Нам удалось определить номерной знак тягача, который вез тот самый "Бук 332" из Курской области в Миллерово, а затем – к украинской границе. В процессе расследования были найдены фотографии этого тягача и его прицепа, на которых виден танк, позже замеченный и сфотографированный очевидцами в Луганской области Украины. Это показывает, что 2-й автомобильный батальон 69-й отдельной бригады материально-технического обеспечения ВС ФР участвовал и в перевозке другой военной техники вдоль границы с Украиной и ее переправке на Украину.

– Отдельно от нового расследования Bellingcat опубликовал фотографии "Бука 332", из которого предположительно был сбит "Боинг", сделанные за год до трагедии, в 2014 году. Что может рассказать этот снимок?

Думаю, что этот "Бук" сейчас покоится где-нибудь на дне Черного моря

– Это фото мы наши по наводке пользователя "Твиттера" с ником Slozhny, которого, наверное, можно уже называть "магистром буковедения" – столько времени он посвятил этой теме за последние годы. Эта фотография, как нам удалось определить, была сделана на базе 53-й аэромобильной бригады под Курском. На ней – механик, позирующий рядом с "Буком 332". Мы находили и другие фотографии этого "Бука", сделанные до катастрофы "Боинга", начиная с 2009 года. Но этот снимок уникален тем, что на "Бук" уже нанесена маркировка, которой нет на более ранних его фотографиях и которая видна на видео и фото установки, сделанных в процессе его следования на восток Украины. Это маркировка негабаритного груза на борту – "H-2200", а также маркировка центра масс, которая нужна для правильной погрузки "Бука" на железнодорожную или автомобильную платформу, она напоминает прицел и расположена спереди. До сегодняшнего дня в нашем распоряжении было несколько фотографий "Бука", сделанных до катастрофы "Боинга", последняя из них была снята зимой 2013 года, и тогда этих маркировок на борту не было. Мы нашли профиль этого механика и предполагаем, что фотография "Бука" с маркировками была сделана в 2013 году или весной 2014-го. Российские журналисты нашли изображенного на фото человека, который подтвердил, что в 2013-м и, возможно, в начале 2014 года он был на базе в Курске. Все другие детали "Бука 332", попавшего в объективы камер на Украине и в России, например, форма щитков, совпадали. Разница была только в наличии и отсутствии маркировки на ранних российских фото "Бука" и фотографиях из Донецкой области. Теперь мы знаем, когда на установку были нанесены эти знаки. Но что более важно, как мне кажется, – эта фотография еще раз напомнила людям в России и на Украине, что "Бук", из которого был сбит "Боинг", был российским. Вот он, вот его фотографии – с 2009 года и до момента сбития "Боинга". Расследование вокруг этой фотографии вновь возвращает в центр внимания истории со сбитым "Боингом" Россию. Снова слышны требования, что Россия должна показать миру этот "Бук" – хотя я-то думаю, что сейчас он покоится где-нибудь на дне Черного моря. С другой стороны, по идее, учет такой военной техники должен быть строгим, особенно если принять в расчет, что стоимость "Бука" составляет миллионы долларов.

– Продолжаете ли вы искать людей, которые участвовали в транспортировке "Бука" по украинской территории – после того, как вам удалось выйти на Сергея Дубинского?

– Да, фигура Дубинского, тогдашнего начальника разведки "ДНР", позволила нам сфокусировать внимание на других персонажах из ближайшего окружения Игоря Гиркина. Как с этим фото "Бука" – оно появилось уже в тот момент, когда нам казалось, что ничего нового об установке с номером "332" мы не найдем. Тем не менее, я правда не уверен, что мы сможем найти каких-то новых людей, причастных к транспортировке "Бука" по территории Украины. Но мы намерены продолжать наши поиски и, возможно, через какое-то время опубликуем новые подробности о "Дельфине" и "Орионе" – людях, чьи голоса звучат на пленках с перехваченными СБУ переговорами сепаратистов. Именно с такой просьбой обратилась к публике Международная следственная группа. Сепаратистов с такими позывными несколько, но мы надеемся, что история Сергея Дубинского позволит нам узнать, кто скрывается за этими позывными, – говорит Арик Толер, аналитик расследовательской группы Bellingcat.

"Боинг" компании Malaysia Airlines, выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит 17 июля 2014 года. Все 298 человек, находившиеся на его борту, погибли. Согласно обнародованному в октябре прошлого года докладу Совета безопасности Нидерландов, лайнер был сбит ракетой "Бук" российского производства с территории, контролируемой сепаратистами в Донбассе. Российские власти отвергают как выводы, содержащиеся в отчете, так и данные независимых расследований.