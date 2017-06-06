Сосиска в тексте

Конечно, самый популярный вопрос сейчас: «А чо там у хохлов?» Соревноваться с этим вопросом трудно, но я бы на второе место поставил вопрос: «А шо там на Брайтоне?» «Чо», как вы заметили, я заменил на «шо», потому что на Брайтоне несколько другой национальный состав.

Так вот, я докладываю: на Брайтоне все по старому, чему я стал свидетелем, приехав туда к другу на несколько дней. Но так случилось, что этот самый друг нагло кинул меня. Поскольку я прилетел в субботу днем, он предпочел волнующей возможности долгой поездке по пробкам в аэропорт незатейливые шашлыки с водкой где-то на дальнем бруклинском пляже. Мне же мой наглый друг прислал сообщение, что ключи от квартиры он оставил в продуктовом магазине у Розы Марковны.

Выскочив из такси, я нашел искомый магазин. Он был наполнен «нашими», которые неторопливо выбирали, чем бы зажевать тоску по родине. Я протиснулся к продавщице и спросил: «А где тут Роза Марковна?»

- Роза в офисе, пройдите через средний зал, - буркнула продавщица, очередному покупателю балык со слезой.

Я пошел в атаку на толпу в среднем зале. Толпа была плотной - видимо именно сюда, в этот средний зал эмигрировали все те, кто во времена СССР шутили, что едут на постоянное место жительства в Израиль. Сам средний зал посвящен молочной продукции. Меня окатила волна волнующего запаха роскошной сырной тарелки. Куски сыра на полках поражали разнообразием и сине-зелеными прожилками. «Путина с бульдозерами на вас нет!» - подумал я и скользнул в узкий коридорчик. В конце коридорчика в большой пекарне горели адским пламенем какие-то печки и духовки, куда пекарь с платком на голове ставил поднос с заготовками из теста, а справа находился тот самый офис. Офис представлял собой даже не комнатку, а некое углубление, в котором за маленьким столиком, заваленным бумагами, восседала Роза Марковна. Я ее сразу узнал, хотя никогда до этого не видел. Просто именно так и должна выглядеть Роза Марковна. Она состояла в полной гармонии со своими должностью и именем. Вот представьте себе директрису гастронома, набитого продуктами и людьми - и вы поймете, кто такая Роза Марковна. Думаю, ваша фантазия ярче моих литературных дарований.

- Простите, вам Гоша ключи для меня не оставлял? – робко спросил я.

- Вам нет. Он оставлял ключи Ганапольскому.

- Так я и есть Ганапольский.

У Розы Марковны был суровый взгляд.

- У вас есть кепка? – сухо спросила она.

- Есть.

- Наденьте.

Я порылся в сумке, достал бейсболку и, надев ее, скорчил улыбку.

- Да, вы Ганапольский, - так же сухо констатировала директриса и протянула указательный палец с несколькими перстнями в сторону вешалки. – Вот ключи.

Я сдернул ключи с крючка.

- Это не все, - резко сказала Роза Марковна. – Нужно еще сделать совместное фото для мужа. Он вас помнит, я так думаю.

Директриса высунула голову в коридор и неожиданно громко выкрикнула: «Гриша, зайди!»

Немедленно вошел полноватый Гриша – именно он орудовал у печи.

- Возьми мой телефон и сфотографируй нас для мужа, - приказала Роза Марковна.

- Не могу, - спокойно ответил Гриша, вытирая измазанные мукой и тестом руки белым полотенцем - Мне сосиски в тесте забрасывать надо. Еще сорок штук.

- Это Ганапольский, ты помнишь его? – жестко поинтересовалась директриса. - Ты помнишь его? Смотри, он в кепке. Помнишь?

- Нет, - пожал плечами пекарь Гоша. – Тогда я, наверное, маленький был. Роза, у меня сейчас сосиски сгорят.

- Ладно, сделай один снимок.

Она протянула Грише смартфон, он протёр окошко камеры полотенцем и направил его на нас.

- Роза Марковна, подвиньтесь ближе, вы в камеру не влезаете, - он двигал руками и аппаратами в поисках лучшего кадра.

- Гриша, если работник решает сказать начальнице, что она не влезает в камеру, это значит, что он уже ищет другую работу. Лучше держи руки ровно, а то Кобзон у тебя косой получился.

- Зато Якубович ровный.

Камера щелкнула.

- У меня сосиски горят, - вдруг сильно занервничал Гриша.

- Иди уже.

Гриша исчез.

- Дай гостю сосиску за фото! – крикнула вслед Роза Марковна. – А вы к нам надолго?

- На неделю, - я вдруг разволновался, предчувствуя встречу с сосиской в тесте, ибо проспал весь полет и пропустил кормежку.

- Ходите в наш магазин, пока вы тут – дружески предложила директриса. – У нас есть секрет.

- Это из-за секрета у вас такая толпа?

- Да, наш секрет знают и ценят. Извините, Ганапольский, вы можете подождать Гошу в коридоре, а то видите…

Она ткнула пальцем с перстнями за мою спину. Я обернулся. За спиной переминались две продавщицы с ценниками и мужик с накладными.

Я все понял и вышел в коридор.

Роза Марковна тут же забыла обо мне, а я стоял в коридоре и смотрел, как Гриша ловко достает из печи огромные трубки из теста. Подхватив бумажный кулек, он сунул туда свою трубчатую выпечку и подошел ко мне.

- Держите, только сразу не ешьте, она горячая, - он протянул пакет, из которого торчала…

Нет, я не могу описать то, то торчало, словами, для этого мне нужно было родиться каким-то поэтом Поварёшкиным. Из пакета виднелся настоящий монстр – огромная ароматная сосиска, невероятной толщины, покрытая тонким подрумяненным тестом. Этот комплект поражал размерами, и я с горечью осознал, что сиротскую булочку с микроскопической серой сосиской из целлофанового пакета на моей родине я отныне не смогу величать высоким званием «сосиска в тесте», а буду называть «форменным издевательством».

- Круто! – восхищенно сказал я.

- За те же деньги, - сострил Гриша.

Я взял из его рук этот апофеоз брайтонской щедрости и понял, что сожру все это вместе с пакетом прямо на улице.

Но попробовать решил прямо сейчас.

Предчувствие меня не обмануло.

Свежайшее тесто было из теста. Мясная сосиска была из мяса.

- Мне надо идти, - заторопился Гриша, - у меня горит.

Я прочувственно пожал его обсыпанную мукой руку, и он стал проталкиваться к своим печам сквозь строй работников, толпящихся у каморки Розы Марковны.

- Гриша! – вдруг спохватился я. – А почему все так вкусно и много? Роза говорила, что в магазине есть какой-то кулинарный секрет, из-за которого полно покупателей.

Гриша полуобернулся с улыбкой.

- Это все розины понты! – он махнул рукой. – Кулинарного секрета нет. Просто мы не воруем.

Матвей Ганапольский – политический публицист, журналист "Эха Москвы"

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