Суд закрыл дело журналиста The Guardian, задержанного 26 марта

Тверской суд Москвы во вторник закрыл административное дело в отношении корреспондента издания The Guardian Алека Луна, задержанного при освещении антикоррупционной акции в Москве 26 марта. Об этом сообщает "Медиазона".

Журналисту было предъявлено обвинение в участии в несогласованном публичном мероприятии. По версии следствия, он выкрикивал политические лозунги. Сам Алек Лун в день задержания настаивал, что выполняет свою работу и предъявил полицейским аккредитацию, но на него все равно составили протокол.

Вместе с участниками акции протеста на Тверской улице были задержаны журналисты "Эха Москвы", "Медиазоны", РБК, "Коммерсантъ FM" и других изданий. В течение нескольких часов они находились в полицейском участке. Организация "Репортеры без границ" осудила действия полиции и призвала привлечь сотрудников правоохранительных органов к ответственности.

Антикоррупционные акции "Он вам не Димон" прошли 26 марта почти в ста городах России. Поводом для них стала публикация фильма-расследования Фонда борьбы с коррупцией об элитной недвижимости, предположительно принадлежащей главе российского правительства Дмитрию Медведеву.