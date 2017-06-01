Власти предлагают провести акции против коррупции на окраинах городов

Мэрия Нижнего Тагила отказалась согласовать проведение митинга против коррупции 12 июня в центре города. В мэрии предложили провести акцию протеста в деревне Усть-Утки в 90 километрах от города. Чиновники объяснили, что в этот день площадка в центре города будет занята активистами других движений.

Организаторы антикоррупционных акций протеста уже сталкивались с трудностями при согласовании. Например, в Казани городские власти предложили организаторам провести митинг рано утром в посёлке за городом. Ранее мэрия Москвы не согласовала шествие против коррупции по Тверской улице. Акцию организует оппозиционный политик Алексей Навальный. В мэрии отказ объяснили тем, что 12 июня на Тверской запланированы акции в честь Дня России. Навальному предложили провести акции протеста на проспекте академика Сахарова или на окраине города – на улице Перерва.

Предыдущая массовая акция против коррупции прошла по всей стране 26 марта. По всей стране задержали около полутора тысяч человек. Один из московских активистов - Юрий Кулий - приговорен судом к восьми месяцам колонии-поселения за применение насилия к полицейскому. Еще несколько человек ожидают приговора суда.

