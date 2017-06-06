Имя Павла Шеремета увековечили на мемориале журналистам в Вашингтоне

Имя журналиста Павла Шеремета, погибшего в Киеве в июле прошлого года, появилось на мемориале музея новостей Newseum в Вашингтоне. Помимо Шеремета на памятной доске значатся имена 13 других представителей СМИ, погибших в 2016 году.

Как отмечается на сайте Newseum, в прошлом журналисты столкнулись с беспрецедентными опасностями, поскольку "они стремились сообщать новости и часто делали это в странах, где свобода слова находится под угрозой или не существует вовсе".

На памятной доске музея новостей в Вашингтоне значатся имена 2305 журналистов и фотографов со всего мира, начиная с 1837 года, которые отдали свои жизни ради служения обществу.

Павел Шеремет погиб 20 июля прошлого года в центре Киева. В автомобиле, которым он управлял, сработало самодельное взрывное устройство. Правоохранительные органы Украины считают, что Шеремета убили за его профессиональную и оппозиционную деятельность в России и Белоруссии. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявлял, что к гибели журналиста могут быть причастны российские спецслужбы. Россия обвинила в гибели Шеремета украинские власти, которые, как заявляет Москва, "не сумели обеспечить безопасность" журналиста.