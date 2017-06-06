Чемпиона MMA, задержанного в Брянской области, отпустили

Чемпион мира по смешанным единоборствам (MMA) Мурад Амриев, задержанный в Брянской области, освобожден, сообщает во вторник "Новая газета". По данным издания, сейчас спортсмен находится в сопровождении адвокатов, журналистов, родственников и правозащитников из "Комитета по предотвращению пыток".

Юрист Сергей Бабинец написал у себя в Твиттере, что Амриева освободили "формально", и что его отвезли в отдел полиции для опроса. По данным "Комитета по предотвращению пыток", здание, куда доставили мужчину, "заблокировано силовиками в масках".

Мурад Амриев был задержан 4 июня по подозрению в использовании заведомо подложного документа; его сняли с поезда на станции Суземка. "Новая газета" сообщила, что в 2013 году спортсмен рассказал правозащитникам о пытках, которым его подвергли в одном из отделений МВД Грозного. По словам Амриева, таким образом полицейские пытались вынудить его старшего брата вернуться из Германии в Чечню.

В феврале 2017 года Мурад Амриев был объявлен в розыск МВД Чечни. После его задержания в Брянск выдвинулась группа захвата, которая должна была этапировать спортсмена на территорию республики. По данным правозащитников, возвращение в Чечню может угрожать жизни Амриева.