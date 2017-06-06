Обсудили - можно сносить

И снова тема дня - злополучная московская реновация.

Сегодня спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал противников реновации "безответственными политиканами", выходящими на митинги за деньги.

Глава думского комитета по строительству Евгений Москвичёв заявил, что из 20 тысяч подписей против реновации около 18 тысяч - поддельные или недостоверные.

Наконец, целую группу активистов не пустили в Думу на парламентские слушания с участием Собянина.

Юлия Галямина:

Москвичи со всех районов собрались возле ГД, чтобы потребовать участие в парламентских слушаниях. Настоящие москвичи, а не засланцы.А Володин пусть думает, что мы тут за деньги. Патологический врун.

Антон Литвин:

18 000 (Восемнадцать тысяч или почти все) подписей из 20 тысяч против реновации признаны недействительными. Тьфу на вас, москвичи и граждане России.

Кэри Гуггенбергер:

Они харкнули ( прошу прощения за фамильярности, другого слово не найду, плюнули слишком мягко ) со всей жестокостью нам в лицо, заявив, что мы не существуем. Что с нами не нужно считаться. 20 тысяч реальных подписей они решили, что не нужно считаться с нами.

Значит, берём наши плакаты от 14 мая и выходим 12 июня.

Врагов они себе много нажили

Дмитрий Гудков:

Из 20 тысяч подписей против "реновации" в Думе согласились признать только две тысячи - хотя могли бы и просто две, ничего бы не изменилось.

Оказывается, часть подписавших "не проживает в районах реновации" (вот убьют - тогда и приходите). Другая же часть и вовсе "за", просто ошиблась: так бывает.

Спорить с Думой я не буду, во-первых, сам я эти подписи не проверял, а во-вторых - бесполезно. Все петиции в России заканчиваются одинаково: просить бояр и батюшку-царя можно лишь в том случае, если являешься их хорошим знакомым.

Так что "реновацию" Дума примет, отъём собственности легализует. Это не политика? Ну да, это просто разбой, хотя средств для противостояния ему, кроме политических - от митинга до выборов, - нет.

Екатерина Винокурова:

В Госдуме противников реновации уже обвинили в том, что мы протестовали за деньги а заодно фальсифицировали подписи против закона.

Пора снимать кино "Миллионеры из пятиэтажек".

Ну а вообще если потоки грязи и оскорблений оппонентов, причем в их отсутстствие - это весь ответ Госдумы, то значит, крыть вообще нечем.

Заочно оскорблять большой храбрости не надо.

Андрей Десницкий:

Как установила Государственная Дума, не любить московское градоначальство можно только за деньги.

Вы представляете, какая начнется любовь в столичном граде, когда у Госдепа иссякнут печеньки? Скорее бы.

Олег Козырев:

Помните часть оргов митинга против реновации были против политизации и за диалог с властью? Так вот на слушания в Госдуму по реновации их не пускают. А их ведь все предупреждали, что власти не вступают в диалог с теми, кто сливает протест до его начала

Виктор Мараховский:

Как сообщают дятлы информационных агентств, в Госдуму сегодня пригласили три сотни ув. жителей пятиэтажек, включённых в программу реновации. Там будут проходить публичные слушания по закону.

А перед Госдумой в этот момент будет проводить акцию протеста депутат Мосгордумы Елена, активистка протестного движа: она тоже хотела поучаствовать - но её из списков вычеркнули, так как она (сюрприз) НЕ живёт в пятиэтажке. К ней могут присоединиться и другие противники, которых не включили в списки.

...Нет, ув. друзья, я всё понимаю. Люди имеют право протестовать не только против законов, но и против слишком маленького размера здания Госдумы. Но всё-таки пафос "меня не пустили, потому что я ни при чём, а мне ведь больше всех надо" - выглядит несколько натянутым.

Я, кстати, специально сегодня полазил на спецкарте голосований по кварталу, в котором живу. Из десятка домов самый протестный показатель - 5% "против" на 95% "за".

Честно говоря, я бы на месте протестных менеджеров уже сменил платформу. Например, с "власть пытается втихую провести ужасный антиконституционный закон за спиной общественности, отстоим Москву, мы не верим в лживую публичность государства и шаги навстречу" - на "гип-гип ура, вся публичность разработки нового закона и шаги навстречу общественности - это наша заслуга".

Михаил Пожарский:

Митинги против реновации - это потрясающая история о том, как можно слить потенциально массовую протестную тему. Только представьте: принимают закон, согласно которому кого угодно можно взять и вышвырнуть из дома (не только из хрущевки, а вообще). Казалось бы, какой повод для возмущения. Вот тут же проводят несколько митингов с интервалом в неделю - люди запутаны, непонятно куда идти. К тому же, организаторы постоянно ругаются между собой в интернете. Итог: первый митинг - 20 тыс, второй - 1 тыс., третий - 5 тыс. Первый самый массовый т.к. он первый (и не в последнюю очередь благодаря тому, что его пиарил Навальный). Второй организует кремлевская мурзилка Федоров (я писал о нем подробно) - результат закономерный. На третьем оппозиция в лице Митрохина и прочих пытается оживить тему - народу больше, но все равно уже поздно (тем более, что третий митинг на следующий день после второго). Да это просто материал для учебника - как НЕ НАДО организовывать публичные мероприятия.

Обратите внимание, что организаторы всех трех (или по крайней мере первых двух) митингов всю дорогу твердили о неких "местных активистах" и "жителях домов". Дескать, публика это капризная - то их политика отпугивает, то им Навальный не нравится. Да и вообще надо этих местных активистов целовать в задницу. Чтобы, значит, изволили прийти на мероприятие против сноса собственных домов. В итоге получается, что общегражданскую повестку замылили ради локальных дворовых тем. А затем выяснилось, что мобилизационных потенциал всех этих локальных борцов за родной двор и родимые кусты - несколько тысяч человек.

В общем, если вы хотите действительно массовые мероприятия - используйте локальную повестку для выхода на общегражданскую. Против реновации - значит против Собянина. Против Собянина - значит против Путина. Зовите всех оппозиционных политиков, особенно того самого на букву Н. Иначе так и будете сидеть в своем гетто локальных тем, что уже было пройдено со всеми этими химкинскими лесами и прочими уплотнительными застройками.

Варвара Турова:

Смотрю одновременно две прямых трансляции - трансляцию обсуждения закона о реновации из-за зала заседаний Государственной Думы и трансляцию с улицы у Думы, где прямо сейчас несколько десятков человек взялись за руки и вытягиваются во все более и более длинное кольцо. В Думе на удивление жаркие споры, даже удивительно. Не могу сейчас физически пойти встать в это кольцо, хотя хотела бы. Хотя бы просто для того, чтобы увидеть неравнодушных и смелых людей.

Между тем, в Думе всё было далеко не так скучно и формально, как многие ожидали.

Кирилл Шулика:

А тут жар! Накаляется ситуация, нет тут и близко того, что все. Я выступил уже, но противник реновации я тут совсем не один. Сторонники инновации только хлопают каждому слову начальства, поэтому проигрывают слушания. Мне тут нравится. Такого зал парламента давно не видел. Программа не получает одобрения уже не на первом публичном мероприятии.

Алексей Чадаев:

А вообще-то сегодня в ГД происходит без преувеличения историческое событие. У меня именно это ощущение от зала. Впрочем, уже и на подходе к зданию было понятно - парламент, такое было впечатление, чуть ли не штурмуют.

Выступили и лидеры "парламентской оппозиции".

Егор Холмогоров:

Слушания о реновации в Госдуме превратились в настоящий митинг за реновацию. Невероятно страстные выступления. Зюганов предлагает всю Москву перестроить как послевоенный Минск. Жириновский кричит, что если вы обижены - стройте себе жилье сами, а так вам предлагают мерседес вместо запорожца, а вы плюетесь. Тут же Владимир Вольфович, впрочем, ратует за малоэтажное строительство. А ведь вопрос этажности в случае с реновацией самый больной - я бы сказал, что это единственный по настоящему. И именно по этому вопросувысказано больше всего претензий. Скажем Петр Толстой тоже высказался и против сохранения трущоб и против строительства 20-этажных муравейников.

Дали высказаться активистам против сноса, но это, честно говоря, был какой-то позор. Один из главных ораторов с той стороны был политически украинец Шулика, психически нездоровый человек, помешанный на борьбе с Холмогоровым. Ну хотя бы в реновации я у него не виноват. Заявил, что если даже большинство собственников за, а он против, все равно дом сносить нельзя. Это, конечно, полная чушь - парадокс частной собственности на советские квартиры именно в коммунальном характере этой собственности, увы, но это факт.

Володин дал высказаться девушке из Коптево с плакатом "ложь". Девушка сообщила, что против реновации выступают ходящие на митинги интеллектуалы. А за, стало быть, получается, тупое быдло и ватники? Володин её практически так прямо и спросил.

Короче противников реновации равзернули с какой-то прямо совсем неприятной стороны.

При этом Собянин выступил успокаивающе, конструктивно, всё для людей, настройка на диалог. Я пришел дать вам новые квартиры! Вообще видно, что мэрия очень вложилась, чтобы вместе с думой создать прямо атмосферу широкого диалога и дискуссии.

Вообще команда Собянина показала себя сильными бойцами. Как только наметился кризис, начали работать и снимать вопросы и предлагать решения, редактируя закон, быстрее, чем эти вопросы поднимались и распространялись на массы. В итоге противники реновации так и оказались излированной группой.

Думская комиссия насчитала 4 тыс подлинных подписи против, хотя даже если бы их было и 20 тыс, это все равно 1% к общему числу затронутых. Это процентное ссотношение даже меньше, чем обычное соотношение между сторонниками и противниками власти в целом.

Отдельным неприятным для критиков сюрпризом стало изменение позиции депутата Хованской. Она оказалась в целом за закон, после того, как были внесены все необходимые поправки. А так как она человек весьма принципиальный, значит все главные риски устранены.

В общем по любому - слушанья получились яркие и симптоматичные. Что Собянин, что Володин сыграли ярко и даже более убедительно, чем ожидалось.

Судьба программы кажется предрешенной и теперь посмотрим, что будет когда начнется практическая реализация.

Михаил Виноградов:

Думские слушания получаются интересно, чем можно было судить по первым 45 минутам выступлений главных докладчиков. Нередко вопросы ярче, чем ответы (что в общем логично для такого формата)

Отмечу:

А) Отсутствие отрежессированности

Б) Дискуссию удается укладывать в вопрос формат-ответ. Отвечающие не троллят задающих вопросы и не усиливают их негатив, как иногда бывало на встречах префектов и глав управ.

В) Жители задают вопросы, апеллируют к власти как к источнику устранения несправедливостей – но по сути законопроекта особых предложений не звучит.

Г) Понятно, что ключевой спикер – Собянин. Предъявляет в целом ориентацию в теме, по большинству вопросов не уклоняется. Может сказываться опыт проводившихся в последний месяц встреч, поиска выхода из сложных реновационных кейсов и (возможно) «перевербовки» части критиков. Новизну атмосферы общения с критической аудиторией компенсирует темпом речи и демонстрацией внутренней веры в то, что говорит. Это позволяет избежать заражения критически выступающих жителей энергетикой друг друга и сохранять довольно ровную атмосферу. В целом поддержку Думы и правительства, а также опыт публичного общения с недовольными и опыт преодоления почти тотального раскола в городе (да и в элитах) на старте проекта он будет продвигать как аппаратный и политический успех.

Пока, судя по всему всё заканчивается так.