Володин назвал критиков реновации "безответственными политиканами"

Председатель Госдумы России Вячеслав Володин заявил, что люди, критикующие программу так называемой реновации в Москве, являются "безответственными политиканами". По словам Володина, они за деньги выводят на митинги против сноса домов и активно дискредитируют проект московских властей, передает "Интерфакс". Кроме того, по утверждению главы Госдумы, противниками реновации являются представители бизнеса, которые теряют рынки из-за снижения себестоимости квадратного метра жилья.

Во вторник в Госдуме пройдут слушания по законопроекту о сносе жилья. В них примет участие мэр Москвы Сергей Собянин. Второе чтение законопроекта назначено на 9 июня. В документ внесено более ста поправок, сообщил РБК глава думского комитета по транспорту и строительству Евгений Москвичев.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые провели акции протеста с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.