ФСБ проводит обыск в офисе Саентологической церкви в Петербурге

В центральном офисе петербургского отдела Саентологической церкви утром во вторник начался обыск с участием сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ), сообщает "Фонтанка" со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Там заявили, что следственные мероприятия ведутся в рамках расследования уголовного дела по статьям о незаконном предпринимательстве, возбуждении ненависти или вражды, а также организации экстремистского сообщества.

В марте обыски прошли в головном офисе Саентологической церкви в Подмосковье. Тогда сообщалось, что ФСБ расследует дело о незаконном предпринимательстве, возбужденное в связи с деятельностью организации в Петербурге.

Мосгорсуд в ноябре 2015 года по запросу Министерства юстиции России вынес решение о ликвидации религиозного объединения "Саентологическая церковь Москвы". В Минюсте заявили, что церковь нарушила закон о свободе совести и вероисповедания, поскольку слово "саентология" зарегистрировано как товарный знак, правообладателем которого является Центр религиозной технологии в США.