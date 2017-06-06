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Педагога из Владимира не накажут за угрозы участникам акции 26 марта

Фотография из Инстаграма школьника на открытии штаба Алексея Навального

Во Владимире специальная комиссия не нашла оснований для увольнениязаместителя директора школы,которая угрожала ученикам детдомомза поддержку Алексея Навального и участие в оппозиционных акциях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя городской мэрии.

Изучив аудиозапись Татьяны Агеевой с учениками, члены комиссии пришли к выводу, что педагог была чрезмерно эмоциональна и должна была действовать более мягко и осторожно.В то же время комиссия решила не наказывать заместителя директора школы.

Ранее сообщалось, что Агеева прямо во время урока заявила о возможности изъятия детей из семьи, увидев в социальных сетях фотографии некоторых учеников в предвыборном штабе Алексея Навального. По словам педагога, политическая позиция школьников продемонстрировала, что их родители не справляются с воспитанием, а оппозиционные митинги назвала экстремистской деятельностью.

26 марта по всей России прошли акции протеста. Они были связаны с публикацией расследования Алексея Навального о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева. В протестных акциях участвовали десятки тысяч человек, в том числе школьники и студенты. Во многих учебных учреждениях России после этого прошли так называемые "открытые уроки" и лекции о "пятой колонне" и "предателях".

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