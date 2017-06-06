Педагога из Владимира не накажут за угрозы участникам акции 26 марта

Во Владимире специальная комиссия не нашла оснований для увольнениязаместителя директора школы,которая угрожала ученикам детдомомза поддержку Алексея Навального и участие в оппозиционных акциях. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на представителя городской мэрии.

Изучив аудиозапись Татьяны Агеевой с учениками, члены комиссии пришли к выводу, что педагог была чрезмерно эмоциональна и должна была действовать более мягко и осторожно.В то же время комиссия решила не наказывать заместителя директора школы.

Ранее сообщалось, что Агеева прямо во время урока заявила о возможности изъятия детей из семьи, увидев в социальных сетях фотографии некоторых учеников в предвыборном штабе Алексея Навального. По словам педагога, политическая позиция школьников продемонстрировала, что их родители не справляются с воспитанием, а оппозиционные митинги назвала экстремистской деятельностью.

26 марта по всей России прошли акции протеста. Они были связаны с публикацией расследования Алексея Навального о возможной причастности к коррупции главы правительства Дмитрия Медведева. В протестных акциях участвовали десятки тысяч человек, в том числе школьники и студенты. Во многих учебных учреждениях России после этого прошли так называемые "открытые уроки" и лекции о "пятой колонне" и "предателях".