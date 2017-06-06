ОНК просит показать помещение Мосгорсуда после статьи о пытках

Члены Общественной наблюдательной комиссии в Москве (ОНК) попросили Мосгорсуд показать помещение для ознакомления с материалами дел из-за сообщений о том, что в нем пытают арестантов, передает "Медиазона" со ссылкой на текст обращения. Его авторы подчеркивают, что заключенные регулярно жалуются на жестокость конвойной службы Мосгорсуда.

В начале июня "Медиазона" опубликовала материал о пытках в конвойном помещении главного суда Москвы. Представитель ОНК Дмитрий Пискунов рассказал изданию, что конвоиры приковывают арестантов к металлическим кольцам, вмонтированным в стену.

В суде заявили, что кольца используются для ограничения свободы подсудимых, а не для пыток. Фотографию прикованного к стене гражданина Узбекистана Камрона Усмонова, показанную Пискуновым, представитель суда назвала постановочной. Она также заявила, что помещением, о котором идет речь, пользуется полиция, а не работники суда.