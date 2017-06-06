Стало известно имя третьего террориста с Лондонского моста

Третьим террористом, который напал на людей на Лондонском мосту был 22-летний гражданин Италии Юсеф Загба. Его мать итальянка, отец – марроканец. Об этом сообщили британские средства массовой информации со ссылкой на итальянскую прессу. Полиция Великобритании подтвердила эту информацию, передает Reuters.

Итальянская газета Corriere della Serra передает, что последнее время Загба работал в ресторане в Лондоне. В 2016 году его задержали в аэропорту Болоньи, когда он направлялся в Сирию через Турцию. В Италии Загба находился под наблюдением полиции.

Ранее Скотленд-Ярд сообщил имена двоих нападавших. Это 27-летний Курам Батт и 30-летний Ричард Редуэйн. Батт – выходец из Пакистана с подданством Великобритании. Ранее он был известен правоохранительным органам и спецслужбам. Редуэйн (носил также имя Рашид Эльдар) имел двойное гражданство – ливийское и марокканское.

3 июня в Лондоне автомобиль врезался в толпу на Лондонском мосту. После этого трое злоумышленников с ножами выскочили из машины и начали нападать на прохожих. В районе рынка Боро-маркет все трое были убиты полицейскими. Жертвами стали семь человек, около 50 получили ранения. По делу о теракте полиция задержала 12 человек. Все они отпущены без предъявления обвинений. Ответственность за нападение взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (запрещена в России).

