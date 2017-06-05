Полиция Лондона назвала имена подозреваемых в совершении теракта

Британская полиция назвала имена двоих подозреваемых в совершении теракта в Лондоне 3 июня.

27-летний Курам Батт, отец двоих детей, жил с семьей несколько лет на востоке Лондона в районе Баркин. Он был выходцем из Пакистана и имел подданство Великобритании. Лондонская полиция заявила, что Батт ранее был известен правоохранительным органам и агентству MI5. Имя второго террориста - Ричард Редуэйн, ему было 30 лет. Он также носил имя Рашид Эльхдар и ранее не был известен полиции. Рэдуэйн имел двойное гражданство - ливийское и марокканское.

Представитель лондонской полиции заявил, что продолжается идентификация третьего нападавшего.

Все трое были застрелены полицейскими через несколько минут после наезда на пешеходов на Лондонском мосту и последующего нападения с ножами на людей на рынке Бороу Маркет.

Жертвами теракта 3 июня стали 7 человек, десятки получили ранения, многие из них остаются в больницах.