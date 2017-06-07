Между двух реестров. Эфир в 18:05

Тысячи россиян рискуют лишиться собственности из-за противоречий между сведениями Государственного лесного реестра и Единого государственного реестра недвижимости.

Только в Иркутской области для передачи в суды подготовлено 29 тысяч исков против граждан, которые законно приобрели или получили в наследство свои дома и садовые участки, оказавшиеся теперь на землях лесного фонда. Это произошло потому, что с 2001 года в России соблюдался принцип упрощённого порядка учёта лесных участков и в кадастр сведения о них вносили без определения точных границ, что в результате привело путанице в документах и огромному количеству пересечений лесных участков как между собой, так и с другими земельными участками. В настоящее время общее число таких пересечений правительство оценивает в более чем полтора миллиона случаев. То есть информация публичной кадастровой карты и данные "лесных карт", которыми пользовалось Агентство лесного хозяйства, не совпали, и теперь государство решило истребовать федеральные земли.

В попытке решить проблему добросовестных приобретателей Дума рассматривает законопроект, который прозвали "лесной амнистией". Что ожидать от этого закона? Что делать, если выяснилось, что ваш дом стоит на земле, принадлежащей лесному фонду? Можно ли отстоять такой участок, и как это сделать?

В студии Радио Свобода - адвокаты коллегии "Правовая защита" Алексей Голованов и Антон Ежов. Эфир в 18:05.