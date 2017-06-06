Противники сноса домов в Москве устроили стихийное шествие

В Москве прошло стихийное шествие против программы сноса домов. После того как жителей столицы не пустили на парламентские слушания в Госдуму, они, взявшись за руки, отправились к зданию приемной администрации президента России. Участники шествия скандировали "Это наш город!" и "Собянина в отставку!".





В парламентских слушаниях законопроекта по программе реновации участвовал мэр Москвы Сергей Собянин. По его словам, жильцы около ста домов из предварительного перечня программы проголосовали против сноса.



Ранее во вторник комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил более ста поправок в законопроект о сносе домов в Москве в рамках так называемой реновации и рекомендовал его ко второму чтению, которое назначено на 9 июня.



В поправках, в частности, указано право на денежную компенсацию для собственников жилья. Кроме того, голоса владельцев или нанимателей квартир, которые не приняли участие в голосовании, будут распределяться пропорционально проголосовавшим за или против сноса дома. Из документа убрали пункт, запрещающий обжаловать решение о выселении.



Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.