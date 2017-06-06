У Госдумы проходит стихийная акция противников "реновации"

В Москве у здания Госдумы проходит стихийная акция против так называемой программы реновации. Её участники требуют пустить их на парламентские слушания по этому вопросу, которые состоятся во вторник. На них будет присутствовать мэр Москвы Сергей Собянин.

30 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин обещал, что на заседание по законопроекту о реновации пригласят 300 жителей попадающих под снос домов. Однако накануне стало известно, что никого из организаторов протестов москвичей против реновации на слушания не пригласили.

Ранее во вторник комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил более ста поправок в законопроект о сносе домов в Москве в рамках так называемой реновации и рекомендовал его ко второму чтению, которое назначено на 9 июня.

В поправках, в частности, указано право на денежную компенсацию собственникам жилья. Кроме того, голоса собственников или нанимателей квартир, которые не приняли участие в голосовании, будут распределяться пропорционально проголосовавшим за или против сноса дома. Из документа убрали пункт, запрещающий обжаловать решение о выселении.

Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.