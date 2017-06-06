"Мемориал" признал политзаключенным Юрия Кулия

Уголовное дело против актера Юрия Кулия, осужденного за применение насилия к полицейскому во время антикоррупционной акции протеста 26 марта, является политически мотивированным и направленным на запугивание критиков власти, говорится в сообщении, опубликованном на сайте правозащитного центра "Мемориал".

Правозащитники признали Кулия политзаключенным, и потребовали привлечь к ответственности должностных лиц, виновных в нарушении прав и свобод участников акции 26 марта.

Кулий был задержан 4 апреля. По версии следствия, активист "причинил физическую боль" полицейскому, схватив его за плечо. Сразу после задержания Кулий признал вину. Его приговорили к восьми месяцам колонии.

2 марта Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) опубликовал расследование "Он вам не Димон" о незадекларированной недвижимости главы правительства Дмитрия Медведева. 26 марта в десятках городов России прошли акции против коррупции. В Москве были задержаны более тысячи протестующих. Пятерых активистов арестовали по обвинению в нападении на полицейских. Кулий стал первым, кому был вынесен приговор по "делу 26 марта". Александр Шпаков получил полтора года общего режима, а Максим Бельдинов приговорен к полутора годам условно. В СИЗО остаются Станислав Зимовец, Андрей Косых и Дмитрий Крепкин.