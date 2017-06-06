Российский истребитель перехватил патрульный самолет Норвегии

Российский истребитель МиГ-31 перехватил патрульный норвежский военный самолет, который осуществлял полет вдоль границы России над Баренцевым морем.

Министерство обороны России заявляет, что экипаж перехватчика после сближения определил самолет военно-воздушных сил Норвегии как противолодочный самолет "Орион". После сближения норвежский самолет удалился от границы, российский – вернулся на аэродром базирования.

Представитель вооруженных сил Норвегии Ивар Моэн отметил, что "Орион" выполнял штатный полет над нейтральными водами. По словам Моэна, норвежские самолеты регулярно поднимаются в воздух, чтобы идентифицировать российские самолеты в пространстве над нейтральными водами Норвегии.

Это второй за сегодня перехват российскими истребителями самолетов НАТО. Ранее Минобороны сообщило, что сегодня российский истребитель Су-27 перехватил американский бомбардировщик В-52 над Балтийским морем.