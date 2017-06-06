Реновация без смысла и пощады. Эфир в 21:05

В Москве во вторник прошло стихийное шествие против программы сноса домов.

С утра жителей столицы, в том числе заявителей массового митинга против так называемой реновации 14 мая, не пустили на парламентские слушания в Госдуму. Они устроили у Думы стихийный митинг. Около 15 часов, после того как слушания с участием мэра Сергея Собянина и главы Думы Вячеслава Володина начались, более ста человек, взявшись за руки, отправились к зданию приемной администрации президента России. Участники шествия скандировали: "Это наш город!" и "Собянина в отставку!". Им удалось передать в приемную администрации обращение против сноса домов.

Собянин на парламентских слушаниях защищал программу так называемой реновации, утверждая, что необходимо сносить не только аварийные дома, но и все, включенные в программу, жители которых проголосуют за снос. По его словам, против сноса проголосовали жильцы около ста домов из предварительного перечня программы, в которую всего включено около 4500 домов. Собянина поддержал Володин. Большинство из тех, кто был допущен на слушания, высказывались в поддержку сноса, однако несколько человек задавали мэру острые вопросы – главным образом о гарантиях прав собственности, которые с принятием закона будут нарушены.



Ранее во вторник комитет Госдумы по транспорту и строительству одобрил более ста поправок в законопроект о сносе домов в Москве в рамках так называемой реновации и рекомендовал его ко второму чтению, которое назначено на 9 июня.



В поправках, в частности, указано право на денежную компенсацию для собственников жилья. Кроме того, голоса владельцев или нанимателей квартир, которые не приняли участие в голосовании, которое сейчас проводят власти Москвы, будут распределяться пропорционально проголосовавшим за или против сноса дома. Из документа убрали пункт, запрещающий обжаловать решение о выселении.



Власти Москвы в рамках программы реновации намереваются снести более 4,5 тысяч домов в 85 районах города, а жителей обещают переселить в новостройки. Действия мэрии вызвали недовольство многих москвичей, которые в мае трижды выходили на митинги с требованием к властям отклонить рассматриваемый в Госдуме законопроект как нарушающий конституционное право на частную собственность.

Ситуацию с реновацией после папрламентских слушаний и перед принятием Госдумой во втором чтении закона о реновации - обсуждают общественные активисты Елена Русакова, Кэри Гуггенбергер, муниципальный депута Владимир Шпиньков.

Эфир программы "Грани временни" - в 21:05.

Ведущий - Андрей Трухан.