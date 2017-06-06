Полиция Франции провела обыск в доме нападавшего около Нотр-Дам

Полиция Франции провела обыск в доме алжирца, напавшего на полицейских у собора Парижской Богоматери. Об этом пишет газета Le Parisien.
По данным источников издания, злоумышленник был связан с группировкой "Исламское государство", запрещённой в России и ряде стран. Сами джихадисты пока не взяли на себя ответственность за случившееся.
Во вторник днём мужчина с молотком атаковал полицейского и сам был ранен — после того, как полиция открыла огонь. Инцидент расследует антитеррористическая прокуратура Франции. Свидетели сообщают, что злоумышленник кричал о "мести за Сирию". По данным МВД, у нападавшего не было сообщников.
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