СК повторно проверит сведения о сексуальном насилии в "Лиге школ"

Следственный комитет проведет новую проверку сведений о сексуальных домогательствах к ученикам в московской школе для одаренных детей "Лига школ". Вынесенное ранее постановление об отказе в возбуждении уголовного дела было отменено. Об этом телеканалу Russia Today сообщила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.

О сексуальном насилии со стороны директора школы Сергея Бебчука и его заместителя Николая Изюмова рассказали корреспонденту "Медузы" не менее двадцати выпускников "Лиги школ". По данным издания, домогательства по отношению к школьникам продолжались 21 год – с самого открытия школы в 1994 году. В 2015 году выпускники заставили руководство школы уволиться, но они продолжают работать с детьми в других образовательных учреждениях. Бебчук и Изюмов отрицали обвинения. После публикации статьи Следственный комитет начал проверку.