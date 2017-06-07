Саратов: отменен приказ врачам сообщать о беременных подростках

Министерство здравоохранения Саратовской области отменило приказ, обязывающий врачей сообщать в полицию о приеме пациенток моложе 16 лет, которые лишились девственности, забеременели или заразились венерическим заболеванием. Об этом в среду сообщило издание "Свободные новости".

В пресс-службе ведомства журналистам заявили, что приказ, подписанный 2 июня министром здравоохранения области Владимиром Шульдяковым, вызвал широкий общественный резонанс, а документ требует доработки.

После того, как СМИ распространили информацию о публикации приказа, уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы о законности документа в министерство здравоохранения России и прокуратуру Саратовской области.

В самом тексте приказа говорится, что он подписан "с целью своевременного реагирования на факты совершения преступлений против половой свободы и половой неприкосновенности несовершеннолетних".