В Томске изъяли листовки Навального

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД в Томске изъяли в одной из типографий тираж листовок с призывами выйти на антикоррупционный митинг 12 июня. По словам координатора томского штаба политика Алексея Навального Алены Хлестуновой, было изъято 10 тысяч листовок "для проведения экспертизы по заявлению гражданина". Она уточнила, что местные власти согласовали проведение митинга. Активисты намерены добиваться возврата листовок. В День России, 12 июня, антикоррупционные митинги запланированы во многих городах России. Организаторы уже неоднократно сообщали об отказах местных властей в согласовании мероприятий и угрозах в свой адрес.